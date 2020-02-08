Çin, Türkiye’ye Corona Virüsü Yüzünden Tepki Gösterdi

Çin’de ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan Corona virüsü kaynaklı ölüm vakaları artmaya devam ediyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığı doğrulanan virüs yüzünden Türkiye, Çin’den canlı ya da cansız hayvan ithalatını durdurma kararı aldı. Çin tarafı ise karara tepki gösterdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu kararı büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz, ciddi endişe duymakta ve şiddetle karşı çıkmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü açık bir şekilde Çin’e karşı ticaret sınırlamalarını getirmesini desteklemediğini, hatta buna karşı çıktığını kesin ifadelerle belirtmişti. Türk tarafının söz konusu kararı DSÖ’nün açıklamasının ruhuna aykırıdır. Türk tarafını ikili ilişkilerimizin iyi gidişatını korumaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çin’den canlı hayvan alımının geçici olarak durdurulduğu haberi dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından “Çin’den gelen 61 kişiden ikinci numuneler alındı ve hiçbirinde Corona virüsüne rastlanmadı. Ayrıca Çin’den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süre durdurulması kararı alındı” sözleriyle verilmişti.

Bu tutum iki ülke ilişkilerini kötü etkileyebilir

Büyükelçilik açıklamasının devamında Corona virüsünün herhangi bir ürüne sıçradığı yönünde bir delil olmadığını söyleyerek “Şu anda virüsün söz konusu ürünlerle yayılabileceğini destekleyen herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Söz konusu sınırlama hayata geçirilirse Çin ve Türkiye arasındaki normal ticaret düzenine zarar verecektir. Çin halkı topyekûn çaba sarf ederek salgınla mücadele ederken bu yaklaşım hem halkımızın duygularını incitecek hem de ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Üstelik Türk tarafının söz konusu sınırlamaları alması, daha önceki kendi tutumu ile de çelişmektedir. Türk tarafını objektif ve makul bir şekilde salgına yaklaşmaya, bilimsel ve uygun bir şekilde riski değerlendirmeye davet ediyoruz.” dedi.

Türkiye ve Çin arasında virüsle mücadele için işbirliği yapıldığının altını çizen Çin Büyükelçiliği Türkiye’yi yanlış tepkilerden kaçınmaya, somut adımlar atarak aynı gemide salgına karşı mücadele vermeye çağırdı ve ikili ilişkilerin iyi gidişatını korumaya yönlendirdiğini de vurguladı. Bu açıklamaların ardından olayın sonucunun ne şekilde olacağını verilen cevaplar belirleyecek.