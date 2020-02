Corona Virüsü, SARS'tan Daha Fazla Can Aldı

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü, etkisini her geçen gün artırarak ilerliyor. Virüs, 2002 ile 2003 yılları arasında çıkan ve 774 kişinin ölümüne sebep olan SARS virüsünden çok daha fazla insanın ölümüne sebep oldu.

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsünün aldığı can sayısı, 2002 - 2003 yıllarında çıkan SARS virüsünün aldığı can sayısını geçti. Resmi rakamlara göre 811 insan, Corona virüsünden hayatını kaybetti ancak bu sayının çok daha fazla olduğunu iddia eden kişiler de bulunuyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre onaylanan enfeksiyon sayısı 37 bin 198’e çıkmış durumda. Son 24 saat içerisinde çoğunluğu Hubei’den olmak üzere 89 kişi hayatını kaybederken 2.656 yeni vaka ortaya çıktı.

Yine Çin’de ortaya çıkan SARS virüsü, dünya genelinde 774 insanın ölümüne sebep olmuştu. Corona virüsü ise şu ana kadar Çin dışında sadece iki ülkede insan ölümüne sebep oldu: Hong Kong ve Filipinler. Birçok doktor ise Çin’de Corona virüsünden ölen insan sayısının ve vaka sayısının daha fazla olduğunu, hastanelerdeki ve laboratuvarlardaki deney tesislerinin omuzlarında şu an çok fazla baskı olduğunu söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sağlık Acil Durum Programı Yöneticisi Dr. Michael Ryan, şu an bir tahminde bulunmak için çok erken olduğunu, Wuhan’daki ve Hubei’deki salgının halen çok yoğun olduğunu söyledi. WHO Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise salgının yayılma hızının şu an yavaşladığını ancak yeniden yükselebileceğini dile getirdi.

Virüsle mücadele, Çin yönetimini zorda bırakıyor

Corona virüsü salgını şu an Çin’in lideri konumunda bulunan Xi Jinping için sadece bir sağlık problemi değil, aynı zamanda politik bir problem. Etrafında otoriter bir yönetim kuran Xi Jinping’in virüsle verdiği mücadelenin halk tabanında hoşnutsuz karşılandığı ifade ediliyor.

Pekin’de politika yazıları yazan Rong Jian, Corona virüsü ile mücadelenin ikinci 1989 Tiananmen Meydan Olayları kadar büyük olduğunu söylerken yaşanan olayların Xi Jinping’in meşruiyetine ve saygınlığına zarar verdiğini dile getirdi.

Çin hükümeti, Corona virüsünün sebep olduğu hastalığa geçici olarak yeni bir isim bulunduğunu dile getirdi. Yerel yönetimler ve devlet medya organları aracılığıyla duyurulan hastalığın yeni adı “Yeni Koronavirüs Zatürresi”. Hastalığa resmi isimlendirmeyi ise Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi verecek.

WHO, bu tür hastalıklar adlandırılırken şehir ve bölge isimlerinden, insan isimlerinden, kültürel referanslardan ve insanları korkuya sevk edecek ifadelerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Bu konuda açıklama yapan WHO epidemologu Maria Van Kerkhove, herhangi bir konumun isminin belirtilmediği geçici bir isim bulmanın önemli olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi Corona virüsü çok daha yaygın bir şekilde kullanılsa da Wuhan virüsü şeklinde de ifade ediliyor.