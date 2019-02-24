Baba Vanga'nın 2019 Hakkında Birbirinden Ürkütücü 4 Kehaneti

Asıl adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan 1996 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın, yaşamı boyunca gelecek hakkında birçok kehanette bulunduğu biliniyor. Gelin Baba Vanga'nın 2019 yılı hakkında bulunduğu kehanetlere birlikte göz atalım.

1911 yılında Makedonya'da doğan ve 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Baba Vanga, dünyanın en ünlü kahinlerinden biri. Onu tanıyan birçok kişinin paranormal yeteneklere sahip olduğu hakkında şüphe duymadığı Baba Vanga, gelecek hakkında bulunduğu kehanetlerin gerçek çıkmasıyla dünya genelinde tanınır hale gelmişti.

Yaşamını yitirmeden önce Bulgar araştırmacılar tarafından kehanetleri kaleme alınan Baba Vanga'nın, tarihteki birçok olayı önceden tahmin ettiği biliniyor. Yakın tarihte gerçekleşen 11 Eylül saldırılarını, Brexit'i ve DEAŞ yapılanmasını hayatını kaybettiği 1996 yılından önce tahmin eden Baba Vanga'nın kehanetleri, 5079 yılında dünyadaki yaşamın sona ermesiyle tamamlanıyor.

5079 yılına kadar belli zaman aralıkları için tahminlerde bulunan ünlü kahinin 2019 yılı hakkındaki kehanetleri ise oldukça ürkütücü. İşte Baba Vanga'nın yıllar öncesinden 2019 yılı hakkında yaptığı o tahminler.

1. "2019 yılı, Avrupa'nın ekonomik çöküşüne sahne olacak"

2019 yılında Avrupalı devletlerin yaptıkları yanlış hamleler ve aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı ekonomik sorunlar yaşanacağını söyleyen Baba Vanga, Avrupa ekonomisinin yerle bir olacağı kehanetinde bulunmuştu. Bu kehanetin gerçekleşmesi durumunda, dünya ekonomik yapısı oldukça farklı bir şekle bürünebilir.

2. "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlenecek"

Baba Vanga'nın yıllar önce Rus lider hakkında bulunduğu kehanete göre Rusya Devlet Başkanı'nın kendi güvenlik ekibinden biri, başkana suikast düzenleyecek. Alınan notlarda Baba Vanga'nın Vladimr Putin'in yaşayıp yaşayamayacağı hakkında bir tahminde bulunmadığı da paylaşılıyor.

3. "Asya kıtasında dev bir tsunami yaşanacak"

Rusya'ya düşecek bir göktaşının hemen ardından Asya kıtasında dev bir tsunami yaşanacağı kehanetinde bulunan Baba Vanga, adeta 2004 yılında yaşanan tsunami felaketinin aynısını tarif ediyor. Baba Vanga'nın bu felaketten etkilenecek ülkeler hakkında bir tahminde bulunmadığını ekleyelim.

4. "ABD Başkanı Donald Trump, çok ciddi bir hastalığa yakalanacak"

Ülke liderlerinden Putin'e ek olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında da bir kehanette bulunan Baba Vanga, Trump'ın sağır olmasına ve beyin travması geçirmesine sebep olacak ağır bir hastalığa yakalanacağı tahmininde bulunmuştu. Ünlü kahinin hastalık sonrası hakkında ise herhangi bir tahmini bulunmuyor.

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2019 kehanetlerini sizlerle paylaştığımız haberimizin sonuna geldik. Baba Vanga'nın tahminlerinin tutup tutmayacağını, hep birlikte yaşayarak göreceğiz fakat bu kehanetlerden birinin bile gerçek olması durumunda dünyanın eskisi gibi bir yer olmayacağı kesin. Sizce, bu kehanetlerden gerçekleşme olasılığı yüksek olanlar hangileri? Cevaplarınızı yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.