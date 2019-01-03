Dünyada En Çok Dilin Konuşulduğu Ülke Hangisi?

Dünya üzerinde bir ülkede en fazla kaç dil konuşulabilir merak ettiniz mi? Bu ülkenin 8 milyonluk bir nüfusu olduğunu düşününce 800 sayısı sizleri şaşırtacaktır.

Herkes dünyanın en çok konuşulan iki dilini biliyor: İngilizce ve Çince. İngilizce, bilimin dili olması ve birçok ülkede 2. dil olmasıyla, Çin ise 1.5 milyara yaklaşan nüfusuyla uzun süredir unvanlarını koruyorlar. Peki, ya tek ülke üzerinde en fazla dilin konuşulduğu yer neresi?

Cevap: Papua Yeni Gine.

Avustralya'nın yakınlarında konumlanan Papua Yeni Gine'nin nüfusu sadece 8 milyon civarında ve buna rağmen 800'den fazla dil konuşuluyor. Bununla birlikte ülkede en fazla konuşulan dil ise daha önce sömürgeleşmiş olan Pidgin İngilizcesi.

Ülke çapında 800'den fazla dil konuşulmasının ise çok basit bir açıklaması var. Papua Yeni Gine, yüzlerce farklı adaya dağılmış çok fazla kabileden oluşuyor. Yüzyıllardır bu kabilelerin tamamına yakını birbirinden izole yaşıyor ve dil etkileşimi neredeyse hiç yaşanmıyor. Bu da oldukça kısa periyotlarda dahi birçok dilin ortaya çıkmasına sebep oluyor.