275 tonluk bataryaya sahip dünyanın en büyük elektrikli gemisi seferini tamamladı

130 metrelik dev elektrikli gemi ilk deniz testini tamamladı. 40 MWh bataryası, 275 ton ağırlığı ve 25 knot hızıyla denizcilikte ezber bozuyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Dünyanın en büyük elektrikli gemisi, ilk deniz denemesinde teknik kapasitesiyle dikkat çekti. 130 metre uzunluğundaki gemi, tamamen elektrikli altyapıya sahip ve fosil yakıt kullanmıyor.

Gemide toplam 40 megawatt-saatten fazla enerji kapasitesine sahip, yaklaşık 275 ton ağırlığında dev bir batarya bulunuyor. Bu kapasite, şimdiye kadar bir gemide kullanılan en büyük batarya paketi olarak öne çıkıyor.

Teknik olarak gemi yaklaşık 25 knot (46 km/s) maksimum hıza ulaşabiliyor. Aynı anda 2.100 yolcu ve 220’den fazla aracı taşıyacak şekilde tasarlanan gemi, kısa ve orta mesafeli feribot hatlarında sıfır emisyonlu ulaşımın mümkün olduğunu net biçimde gösteriyor.

