Dünyanın En Büyük Endüstriyel Isı Pili Çalışmaya Başladı: Hem de Çevre Dostu!

Rondo Energies, dünyanın en büyük endüstriyel ısı pilini piyasaya sürdü. 100 mWh'lik bu sistem, tamamen güneş enerjisinden güç alıyor.

Endüstriyel ısı, çimento fırınlarından kimya tesislerine kadar birçok farklı yerlerde kullanılarak küresel enerji kullanımının yaklaşık** %25’ini** oluşturuyor. İşte tam olarak bundan dolayı da karbondan arındırmanın yolları aranıyor. Rondo Energy tarafından geliştirilen yeni sistem de bunlardan biri.

Rondo, dünyanın en büyük endüstriyel ısı pili olarak nitelendirilen yeni sistemini resmen piyasaya sürdü. 100 mWh’lik sistem, tamamen tesis bünyesindeki güneş paneliyle çalışıyor. İlk aktif olduğu yerin ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Holmes Western Oil fabrikasında olduğunu belirtelim.

10 bin ev tipi ısıtma sistemiyle aynı miktarda ısı sağlıyor

Güneş paneliyle çalışan sistem, tesise sürekli yüksek basınçlı buhar ve ısı sağlayarak yenilenebilir enerjinin ağır sanayiye nasıl doğrudan güç sağlayabileceğinin bir göstergesi. Paneller, gün boyunca onu şarj ediyor, pil de depoladığı ısıyı 7/24 tesise sağlıyor.

Rondo’nun paylaştığı verilere göre 10 haftalık günlük çalışma sonrasında sistem tüm performans hedeflerini karşılamayı başardı. Daha da dikkat çeken, %97 oranında gidiş dönüş verimliliğine ulaşmanın yanı sıra 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda sorunsuz çalışabildi. 100 mWh’lik bu ünitenin 10 bin ev tipi ısıtma sistemiyle aynı miktarda ısı sağladığını belirtelim.

Doğal gazın yerine güneş enerjisinden yararlanan bu sistemin endüstriyel alanlarda karbon nötr bir hizmet sunması gerçekten çok büyük bir gelişme diyebiliriz. Umarız bu tarz sistemler daha da yaygınlaşır.