Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Dünyanın En Büyük Endüstriyel Isı Pili Çalışmaya Başladı: Hem de Çevre Dostu!

Rondo Energies, dünyanın en büyük endüstriyel ısı pilini piyasaya sürdü. 100 mWh'lik bu sistem, tamamen güneş enerjisinden güç alıyor.

Dünyanın En Büyük Endüstriyel Isı Pili Çalışmaya Başladı: Hem de Çevre Dostu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Endüstriyel ısı, çimento fırınlarından kimya tesislerine kadar birçok farklı yerlerde kullanılarak küresel enerji kullanımının yaklaşık** %25’ini** oluşturuyor. İşte tam olarak bundan dolayı da karbondan arındırmanın yolları aranıyor. Rondo Energy tarafından geliştirilen yeni sistem de bunlardan biri.

Rondo, dünyanın en büyük endüstriyel ısı pili olarak nitelendirilen yeni sistemini resmen piyasaya sürdü. 100 mWh’lik sistem, tamamen tesis bünyesindeki güneş paneliyle çalışıyor. İlk aktif olduğu yerin ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Holmes Western Oil fabrikasında olduğunu belirtelim.

10 bin ev tipi ısıtma sistemiyle aynı miktarda ısı sağlıyor

lag

Güneş paneliyle çalışan sistem, tesise sürekli yüksek basınçlı buhar ve ısı sağlayarak yenilenebilir enerjinin ağır sanayiye nasıl doğrudan güç sağlayabileceğinin bir göstergesi. Paneller, gün boyunca onu şarj ediyor, pil de depoladığı ısıyı 7/24 tesise sağlıyor.

Rondo’nun paylaştığı verilere göre 10 haftalık günlük çalışma sonrasında sistem tüm performans hedeflerini karşılamayı başardı. Daha da dikkat çeken, %97 oranında gidiş dönüş verimliliğine ulaşmanın yanı sıra 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda sorunsuz çalışabildi. 100 mWh’lik bu ünitenin 10 bin ev tipi ısıtma sistemiyle aynı miktarda ısı sağladığını belirtelim.

Doğal gazın yerine güneş enerjisinden yararlanan bu sistemin endüstriyel alanlarda karbon nötr bir hizmet sunması gerçekten çok büyük bir gelişme diyebiliriz. Umarız bu tarz sistemler daha da yaygınlaşır.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim