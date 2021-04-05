Dünyanın En Büyük Nintendo Switch'i [Video]

YouTuber Michael Pick, bir 3D yazıcı ve mühendislik becerilerinin yardımıyla dünyanın en büyük Nintendo Switch'ini tasarladı. Söz konusu ev yapımı Switch, orijinal konsolda bulunmayan bir 4K ekrana dahi sahip.

Günümüzde dünyanın en popüler taşınabilir oyun konsolu olan Nintendo Switch, oyunseverlere gittikleri her yerde konsolda oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Michael Pick adlı bir YouTuber ise Nintendo Switch’in ekran boyutlarından pek de memnun olmasa gerek ki kendi deyimi ile “dünyanın en büyük çalışan Nintendo Switch’i”ni tasarladı.

Orijinal Nintendo Switch, iki elle kolaylıkla tutulabilir kompakt bir oyun konsoluyken; Michael Pick tarafından tasarlanan devasa Switch, 177 cm genişliği ve 76 cm yüksekliği ile taşınabilirlikten oldukça uzak. Söz konusu el yapımı Switch, taşınabilirliğe sahip olmasa da orijinal Switch’te olmayan 4K ekranıyla takdir toplamayı başarıyor.

YouTuber’ın tasarlamış olduğu devasa Nintendo Switch’in en önemli yanı, gerçekten çalışan fiziksel tuşlara sahip olması. Bunun asıl nedeni ise devasa gövdenin altında gerçek bir Nintendo Switch ve Switch kontrolcüleri bulunması. YouTuber, 3D yazıcı ile oluşturduğu parçaları gerçek Nintendo Switch’e bağlayarak tuşları işlevsel kılmayı başarmış. Dahası, söz konusu devasa konsolu Nintendo Switch Pro hem de GameCube kablosuz oyun kollarıyla da kontrol edebiliyorsunuz.

Kanalında yalnızca 4 bin abonesi bulunan Michael Pick’in dünyanın en büyük Nintendo Switch’ini oluşturduğu video, 2 günde 33 bin izlenmeyi aşmış durumda. Yukarıda fotoğrafını gördüğünüz devasa Switch’in nasıl oluşturulduğunu görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Dünyanın en büyük Nintendo Switch'inin oluşturulduğu video