Dünyanın en büyük otomobil güvenlik laboratuvarı açıldı

Geely, Çin’de dünyanın en büyük araç güvenlik test merkezini devreye aldı. Tesis; çarpışma, pil, siber güvenlik ve iklim testlerini kapsıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Geely, otomotiv dünyasında güvenliği bir adım ileri taşıyan büyük bir yatırımı hayata geçirdi. Çin’de açılan tesis, alan ve test kapasitesi açısından “dünyanın en büyük otomobil güvenlik laboratuvarı” olarak tanımlanıyor.

Bu merkezde sadece çarpışma testleri yapılmıyor. Elektrikli araç bataryaları, aşırı hava koşulları, kabin içi sağlık, veri gizliliği ve siber güvenlik gibi modern riskler de detaylı şekilde test ediliyor.

Geely’nin bu hamlesi, güvenliğin artık sadece sac kalınlığıyla ölçülmediğini gösteriyor. Özellikle yazılım ve batarya kaynaklı riskler düşünüldüğünde, bu tesisin gelecekte tüm sektör için referans noktası olması bekleniyor.

