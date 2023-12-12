1995'ten beri düzenlenen ve dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden biri olan E3, artık yok. Entertainment Software Association (ESA), etkinliğin bir daha düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Electronic Entertainment Expo veya yaygın bilinen adıyla E3, 25 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden biriydi. Her yıl ABD’de düzenlenen etkinlik, dünya çapından oyun şirketlerini ve oyunseverleri misafir ederken birçok yeni oyun, yazılım ve donanımın duyurularına yer verirdi.

Bugün ise E3’ten bir devrin sona erdiğini gösteren bir açıklama geldi. Etkinliği arkasındaki organizasyon Entertainment Software Association (ESA) tarafından resmî hesaplardan yapılan açıklamada, E3’ün bir daha düzenlenmeyeceği duyuruldu.

“Anılar için teşekkür ederiz”

E3’ün resmî X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamayla etkinliğin oyun dünyasına vedası duyuruldu. ESA, yaptığı açıklamada anılar için herkese teşekkür etti: “Her biri bir öncekinden daha büyük olan ve 20 yıldan fazla süredir devam eden E3’ün ardından veda etme zamanı geldi. Anılar için teşekkür ederiz.”

E3'ün sonunu getiren şey neydi?

Yıllar boyunca ikonik anlara ev sahipliği yapan E3, son zamanlarda gücünü kaybetmeye başlamıştı. Etkinlik, 2020 yılında COVID pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. 2021’de tamamen sanal olarak düzenlendi, 2022’de ise hiç düzenlenmedi. Bu yıl ise birçok oyun şirketinin katılmayacağını açıklamasının ardından yine iptal edildi. Yani 2019’dan beri fiziksel olarak düzenlenmiyordu.

E3’ün çöküşünün nedeni aslında yalnızca pandemi değil. Birçok yayımcı, artık online veya fiziksel olarak kendi etkinliklerini düzenlemeye başladı. Ayrıca E3’e benzer şekilde haziran ayında gerçekleştirilen Summer Game Fest de daha fazla tercih edilmeye başladı. Tüm bunların ardından da E3 asla eski büyüklüğünü yakalayamadı.