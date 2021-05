Oyun sektörünün en gelişen kollarından biri olan mobil oyunlar gün geçtikte daha popüler hale geliyor. Kullanıcı sayısı milyonları aşıp milyarlara ulaşan dünyanın en çok indirilen mobil oyunlarını sizler için listeledik.

Dünya üzerinde tam 3 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Teknolojinin gelişmesi ve erişilebilirliğinin artmasıyla, akıllı telefonları, geçmişe göre daha sık kullanıyoruz. Toplantılarımızı ve günlük işlerimizi hatırlatan, aramalarımızı yönlendiren, hemen her yerde mail kutumuzu kontrol etmemizi sağlayan akıllı telefonlar neredeyse bir sanal asistan olarak çalışıyorlar. Bütün bu özellikler ve birçok daha fazlasının yanı sıra, telefonları eğlence için de kullanıyoruz.

Bu eğlence uygulamalarının birçoğu mobil oyunlardan oluşuyor. Mobil oyunlar, oyun sektörü için en yaygın yöntemlerden biri. Bunun sebebi ise mobil cihazların gittikçe daha fazla insana erişmesi. Erişimin kolay olması da oyuncuları mobil oyunlar oynamaları konusunda teşvik ediyor. Mobil cihazlarda oyun oynayan oyuncular, bu oyunları sadece eğlenmek ve stresi azaltmak için değil aynı zamanda oyunların topluluklarındaki diğer insanlarla etkileşim kurmak için de tercih ediyorlar.

Dünyanın en çok indirilen mobil oyunları:

Roblox

Pokemon GO

Subway Surfers

Despicable Me: Minion Rush

Jetpack Joyride

PUBG Mobile

Clash of Clans

Fruit Ninja

Temple Run

Candy Crush Saga

Tek bir oyunda birçok oyun oynayabileceğiniz Roblox

Roblox’u, birbirinden çeşitli birçok bağımsız oyunlarda eğlenebileceğiniz bir platform olarak adlandırabiliriz. Strateji, platform, rol yapma, inşa etme, nişancı, hayatta kalma oyunları gibi birçok oyun türünü bünyesinde bulunduran Roblox ücretsiz bir oyun.

Yine de avatarınızın görünümünü değiştirmek ya da isteğe bağlı oyun içi güçlendirmelere sahip olmak için oyunun sanal para biri olan Robux satın alabilirsiniz. 2006 yılında Roblox Corporation tarafından geliştirilen bu oyuna günümüzde hala yeni oyunlar eklenmeye devam ediliyor. Oyunun toplam indirilme sayısı ise 2 milyarı geçmiş durumda.

Artırılmış Gerçekliği oyunla buluşturan Pokemon GO

Pokemon GO, 1996 yılında Japonya’da Nintendo Game Boy konsollarına çıkan ilk versiyonundan yıllar sonra, yepyeni bir teknolojiyi kullanarak çıkan en son Pokemon oyunu. 2016’da Nintendo, The Pokemon Company ile iş birliği içinde Niantic tarafından geliştirilen oyun bir artırılmış gerçeklik (AR) oyunu. Oyuncuların amacı her Pokemon oyununda olduğu gibi bu oyunda da aynı: bütün Pokemon’ları yakalamak.

Yalnızca bu sefer oyuncular Pokemon’ları oturdukları yerden bir haritada ve yön tuşları yardımıyla bulamıyorlar. Gerçek hayatta GPS yardımıyla mobil cihazlarının yönlendirmesiyle yürüyüp bulmaları gerekiyor. Ücretsiz olan oyun, oyuncularına oyun içi satın alımlar sunuyor ama bu satın alımlar tamamen kozmetik üzerine. iOS ve Android cihazlar için geliştirilen Pokemon GO, 2020 yılının sonundaki verilere göre tam 1 milyar kez indirildi. Oyunun toplam gelirinin ise 6 milyar dolardan fazla olduğu söyleniyor.

En sevilen sonsuz koşuculardan Subway Surfers

Subway Surfers, mobil oyunların en çok tercih edilen türlerinden biri olan sonsuz koşu oyunlarının ilk örneklerinden biri. Tıpkı Temple Run gibi bir oyun olan Subway Surfers, klasik sonsuz koşu oyunlarından biraz daha dinamik ve eğlenceli. Listenin 3. sırasında yer almasının sebebi ise diğer oyunlarla arasındaki farklar.

Sonsuz koşu oyunlarının ilki olan Temple Run’a kıyasla daha hareketli imgeler bulundurması ve koşucunun farklı özelliklere sahip olması Subway Surfers’ı oldukça sevilen bir hale getirdi. 2012 yılında SYBO Games tarafından yayınlanan bu oyunun toplam indirme sayısı sevilen oyun Pokemon GO ile aynı: 1 milyar.

Çılgın Hırsız filminden çıkıp gelen Despicable Me: Minion Rush

Çılgın Hırsız 2 filmine dayanan sonsuz koşu oyunu Despicable Me: Minion Rush, reflekslerinizin ne kadar çalıştığını size gösterebilen bir oyun. Listedeki birçok sonsuz koşu oyunlarından biri olan Despicable Me: Minion Rush’ta birçok farklı koşu alanı bulunuyor.

Gizli laboratuvarda koşan minyonlardan biri olarak başladığınız oyunda şehir merkezine de gidiyorsunuz, banliyödeki evlerin içlerinden de geçiyorsunuz. Yine her koşu oyununda olduğu gibi Despicable Me: Minion Rush’ta da engellerden kaçınmanız gerekiyor.

2013’te, ünlü oyun firması Gameloft tarafından yayınlanan Despicable Me: Minion Rush, 950 milyon kez indirilmiş.

Elektrik tuzaklarından ve füzelerden kaçtığınız Jetpack Joyride

Jetpack Joyride’da, deneysel bir jetpack prototipini çalmak için yüksek güvenlikli bir laboratuvara giren ve onunla kaçarak yol boyunca elektrik tuzaklarından ve füzelerden kaçan bir gramofon satıcısı Barry’i canlandırıyoruz. Daha fazla eşya satın almak, sırtınızdaki jetpackleri yükseltmek gibi işler için kullanacağınız para birimini kazanmak için oyunda altınları toplamanız yeterli. Bir diğer sonsuz koşu oyunlarından biri olan Jetpack Joyride, 2011 yılında geliştirildi.

Mobil cihazlar için Halfbrick Studios tarafından geliştirilen Jetpack Joyride’ın indirme sayısı 750 milyon.

Battle Royale'in mobil hali: PUBG Mobile

Dünyanın en popüler ve en eğlenceli mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, yukarıdaki oyunlara kıyasla daha az indirilmiş bir oyun. Yukarıdaki oyunların çıkış yıllarının çok eskiye dayanması bu farkın sebebini ortaya koyuyor aslında. Henüz 3 yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen birçok oyuncu tarafından birinci sıraya koyulan PUBG Mobile, bir savaş oyunu.

Asıl adı PlayerUnknown’s Battleground olan oyun ilk olarak PC ve oyun konsollarına çıkmıştı. Beğenileri o kadar yüksekti ki Tencent, oyunun mobil versiyonunu çıkarmaya karar verdi. Haritalara göre değişiklik gösteren kişi sayısıyla savaştığınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey haritada herkes öldüğünde hayatta kalmak. 100’den fazla ülkede oyuncusu olan PUBG Mobile, 730 milyondan fazla indirildi. Oyunun hasılatının ise 3,7 milyar dolar olduğu söyleniyor.

Stratejiler geliştirmeniz gereken Clash of Clans

Destansı bir savaş strateji oyunu olan Clash of Clans, türünün en sevilen oyunlarından biri. Kendi klanınızı zafere taşımak için uğraştığınız oyunda köyünüzü inşa edebilir, birliklerinizi eğitebilir ve diğer milyonlarca oyuncuyla çevrimiçi olarak savaşabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan Clash of Clans, oyuncularına oyun içi satın alımlar da sunuyor.

2012 yılında Supercell tarafından piyasaya sürülen Clash of Clans toplam 500 milyon indirmeye sahip.

Ninja çırağı gibi hissedeceğiniz Fruit Ninja

Akıllı telefonlarda oynanan ilk popüler oyunlardan biri olan Fruit Ninja tamamen refleks kontrolü üzerine bir oyun. bir ninja çırağıymışçasına meyve dilimlediğiniz bu oyunda dilimlediğiniz meyvelerle kombolar da yapabiliyorsunuz. 2010 yılında Halfbrick Studios tarafından geliştirilen ve Lucky Duck Games tarafından yayınlanan bu oyun 500 milyondan çok indirildi.

İlk sonsuz koşuculardan Temple Run

Sonsuz koşu oyunlarının en popüleri ve en eskisi olan Temple Run, 3 boyutlu bakış açışısıyla oynanan sonsuz koşu oyunlarından biri. Ruhlar tarafından kovalanan bir mezar soyguncusu olarak oynadığınız bu oyunda, yolunuza çıkan engelleri aşarak koşabildiğiniz yere kadar koşuyorsunuz.

Amacınızın en yüksek puana erişmek olduğu bu oyunda ne kadar uzun süre koşarsanız, karakter o kadar hızlanıyor ve engeller sıklaşıyor. 2011 yılında Imangi Studios tarafından piyasaya sürülen Temple Run’ın indirme sayısı ise 500 milyon.

7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Candy Crush Saga

Her birimizin en az bir kez oynadığı “şeker patlatma oyunu” Candy Crush Saga, dünyanın en çok oynanan mobil oyunlar listesinde 10. sırada. Aynı renkte şekerlemeleri 3’lü hale getirip patlatmaya çalıştığınız bu bulmaca oyununun tam 8900 bölümü var. Mobil cihazlarınızda oynayabildiğiniz oyun ücretsiz, ancak diğer mobil oyunlar gibi oyuncularına oyun içi satın alımlar sunuyor.

2012 yılında King tarafından piyasaya sürülen oyunun 500 milyon indirmesi mevcut.

Dünyanın en çok oynanma sayısına sahip oyunları listelediğimiz yazının sonuna geldik. Peki ya siz bu oyunların hangilerini oynadınız?