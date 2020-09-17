Tam 100 Milyon Yıllık, Dünyanın En Eski Spermi Keşfedildi

Bir kehribarın içindeki fosilleşmiş bir ostrakodu inceleyen bilim insanları, 100 milyon yıllık dünyanın en eski spermini keşfettiler. Bundan önceki en eski sperm ise 50 milyon yıllıktı.

Myanmar'ın kuzeyindeki bir madende milyonlarca yıldır mükemmel şekilde korunmuş posta pulu büyüklüğünde bir kehribar fosili bulan bilim insanları, kehribarın içinde ise milyonlarca yıllık ostrakod fosilleri bulunduğunu tespit ettiler ve bulgularını incelemeye başladılar.

Ostrakodlar, boyutları 0,2 ila 30 mm arasında değişen hayvanlar olduğundan bilim insanları, söz konusu fosilleri incelemek için ışık mikroskobu kullandılar. Kehribarın içinde, 31’i daha önce keşfedilmemiş bir Myanmarcypris hui türüne ait 39 ostrakod tespit eden bilim insanları, asıl heyecan verici keşfi ise dişi bir M. hui’nin içinde gerçekleştirdi.

Dişi Myanmarcypris hui’nin yumuşak dokularının son derece iyi şekilde korunduğunu fark eden bilim insanları, sadece 0,59 milimetre büyüklüğündeki hayvanın içinde dört yumurta ve seminal yuvalarında bir sperm keşfetti. Çin Bilim Akademisi'nden paleontolog He Wang, spermin üç boyutlu bir görüntüsünü oluşturmak için bilgisayarlı tomografi kullanan Wang, böylece keşfedilmiş en eski hayvan spermini üç boyutlu olarak yeniden oluşturmuş oldu.

Proceedings of the Royal Academy B dergisinde yayınlanan makaleye göre dünyanın keşfedilmiş en eski hayvan spermi yalnızca 200 mikrometre uzunluğunda ancak tam 100 milyon yaşında. Bundan önceki en keşfedilmiş en eski sperm, Antarktika’daki bir solucan kozasında bulunan, 50 milyon yıllık spermdi. Son keşiften önceki en eski ostrakod spermi ise 17 milyon yıllıktı.