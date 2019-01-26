Nükleer silah gücüne ve sayısına göre sıralanan ülkeler, beklenenden daha farklı.

Nükleer füzelerin dünyamızı tamamen yok edebileceği düzeye geldiği günümüzde ülkeler, sahip oldukları nükleer güç ile gösteriş yapıyorlar. Öyle ki Rusya Başkanı Vladimi Putin 1 Mart 2018'de, Rusya'nın denizin altından hareket eden ve tek bir patlama ile milyonları öldürebilen bir nükleer silah geliştirdiğini duyurmuştu. Bu yazımızda sizler için nükleer cephaneye sahip 9 ülkeyi derledik.

9. Kuzey Kore

~Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin ilk kıtalararası balistik füzesinin önünde iken.

Silah sayısı: 60 (tahmin edilen)

Silah sayısına göre sıra: 9

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, kendi halkına ayırması gereken paranın neredeyse tamamını ülkesinin nükleer silahlarını geliştirmeye ayırıyor. Aynı zamanda herhangi bir savaş durumunda bu silahlarla ilk olarak ABD, Japonya ve Güney Kore'yi vuracağını belirtiyor. İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda nükleer silahlarını sadece Kuzey Kore test etti.

8. Pakistan

~Pakistan Hava Kuvvetlerine ait nükleer bomba bırakma amaçlı kullanılan jet uçak: Chengdu JF-17

Silah sayısı: 150

Silah sayısına göre sıra: 6

Pakistan bölgedeki üstünlüğünü koruyabilmek - özellikle Hindistan'a karşı - için nükleer silah üretimine girişti. 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan Pakistan ve Hindistan çekişmeleri sonucunda Pakistan; Hindistan'ın kendisini zorlamak için daha gelişmiş güçler kullanabileceği ve nükleer silah kullanmaktan başka bir seçeneğinin olmayabileceği sonucuna vardı.

7. Hindistan

~Agni V füzesi, Doğu Hint'in Odisha eyaletindeki Wheeler Adası'ndan fırlatılırken

Silah sayısı: 140

Silah sayısına göre sıra: 7

Hindistan'ın hızlı bir şekilde nükleer olarak geliştiği iddia ediliyor. Hindistan gelişmiş nükleer silahlar yaratmada erken davranmışken; Çin ve Pekin’in bölgedeki etkinliğinin güçlü bir şekilde artması, Hindistan’ın odağını bölgedeki bir diğer rakip olan Pakistan’a yöneltti. Hindistan'ın nükleer silahların kullanımı konusunda daha özverili olacağı düşünülüyor.

6. Rusya

~Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füze tanıtımını izliyor

Silah sayısı: 6,850

Silah sayısına göre sıra: 1

Rusya nükleer silahlarını olası bir ABD ve/veya Batı ülkeleri işgalini durdurmaya hazırlıyor. ABD ve diğer güçlerle savaşmak içinse Rusya'nın çok sayıda nükleer silaha ihtiyacı var ve Rusya, bu silah sayısına sahip. Dünyanın en büyük güçlerinden Rusya, geçtiğimiz yıl içerisinde 5 yeni nükleer atak/defans füze sistemini duyurmuştu.

5. İsrail

~"David'in Sapanı" füze savunma sisteminin tanıtımından bir kare

Silah sayısı: 80

Silah sayısına göre sıra: 8

İsrail'in nükleer silahları uzun süredir gelişme göstermedi ancak İsrail'in nükleer gücü listemizde almaya yeterli seviyede. İsrail arasını, nükleer silah gücüne sahip olmayan ülkelerle kötü tutuyor.

4. İngiltere

~Vanguard sınıfı bir denizaltı (sol), denizaltının test atışı (sağ üst), Kraliyet Donanması Subayı kırmızı düğme ile ateşlerken (sağ alt)

Silah sayısı: 215

Silah sayısına göre sıra: 5

Soğuk Savaş Dönemi'nde kendi nükleer silahlarını üretmek için bir girişimlerde bulunan İngiltere, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana herhangi bir çalışma gerçekleştirmedi. İngiltere halihazırda nükleer silah konusunda ABD'ye müşteri olarak bağımlı halde. İngiltere'nin herhangi bir net düşmanının bulunmaması, nükleer silahdaki tutumunu biraz daha hafif tutuyor.

3. Fransa

~Fransız Dassault Rafale, Charles de Gaulle uçak gemisinin üzerinde uçuyor

Silah sayısı: 300

Silah sayısına göre sıra: 3

Fransa, İngiltere gibi nükleer silahlarla uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte, nükleer silah stoğundaki silahlar üzerinde İngiltere'den daha fazla bağımsızlığa sahip. Fransa'nın herhangi bir çıkar durumunda kullanacağı oldukça etkili stratejilerinin bulunduğu belirtliliyor. 2015 yılında Fransa, DAEŞ'in Paris'teki saldırıları sonrasında; Fransa, Irak ve Suriye'deki militanlarla savaşmak için uçak gemisini gönderdi ancak geleneksel/normal silahlar kullandı.

2. ABD

~Özel eğitimli teknisyenler B-2 Spirit Bomber'ı uçuş için hazırlıyorlar

Silah sayısı: 6.450

Silah sayısına göre sıra: 2

Dünya devlerinden ABD, Soğuk Savaş sırasında nükleer silah cephanesinde 30.000 silahı geçmek gibi uçuk bir hedefe sahipti. Soğuk Savaş bittiğinden beri ABD nükleer silahlar konusunda dünya genelinde bu silahların üretiminin durdurulması veyahut sınırlandırılması için çalışmalar yürüttü. Bu doğrultuda 2015 yılından 2017 yılına kadar İran'ın nükleer silah üretmesini engelledi.

1. Çin

~Askeri geçit töreninde DF-31A uzun menzilli füze taşıyan askeri araçlar

Silah sayısı: 280

Silah sayısına göre sıra: 4

Çin'in nükleer silahlardaki tutumunu anlamak için 1957 yılında Çin lideri Başkan Mao'nun şu korkunç sözünü alıntılayabiliriz: "Nükleer savaştan korkmuyorum. Dünyada 2,7 milyar insan var; bir kısmının öldürülmesi önemli değil. Çin’in nüfusu 600 milyon; yarısı öldürülmüş olsa bile hâlen 300 milyon insan kalmıştır. Ben kimseden korkmuyorum."

Rusya'nın listede 6. sırada yer alması bilinen doğrulara ters düşerken Fransa ise listedeki yeriyle bizleri şaşırtıyor. Nükleer silahların bu kadar yaygınlaştığı ve tek bir emir ile dünyamızın yok olabileceği günümüzde nükleer silahların bir çözüm değil yıkım olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor.