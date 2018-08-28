Rus Uzmanlar Açıkladı: Türkiye Nükleer Silah Geliştirir mi?

Türkiye, ABD ile yaşadığı gerilim sebebiyle tüm dünyanın gündeminde. Rus uzmanlar ise bu gerilimin sonucunda nükleer silah üretebileceğimizi düşünüyor.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, son günlerde ABD ile yaşadığımız gerilimin bir sonucu olarak Türkiye'nin uzun vadede nükleer silahlanmaya gidebileceğini iddia etti. Bu iddiaların ardından Sputnik'e konuşan bazı uzmanlar ise Türkiye'nin nükleer silah üretme potansiyeline sahip bir ülke olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Biyolojik Komisyonu eski üyesi Igor Nikulin, "Türkiye, elbette bir potansiyele sahip. Oldukça gelişmiş bir ülke ve bu alanda uzman yetiştirebileceği gibi yurtdışından da uzman getirebilir" açıklamasında bulundu.

Nikulin'in yaptığı açıklamanın dikkat çeken bir diğer kısmı ise, "Eğer Türkiye kendi başına hareket ederse 10 yılda, teknik yardım alırsa 5-6 yılda nükleer silah geliştirebilir" şeklinde oldu. Oldukça kısa bir süre içerisinde nükleer silah üretebileceğimizi iddia eden Nikulin, 'Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın Türkiye'yi belli bir süre dizginleyebileceğini ancak bunun Türkiye'ye engel olamayacağını ekledi.

"Türkiye hedef koyarsa, bunu hiçbir şey engelleyemez."

Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu uzmanı Nikolay Kostikin, Türkiye'nin nükleer silah geliştirme konusunda adım atması durumunda bunu hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini söyledi. Kostikin, nükleer silaha sahip olan ülkelerin Türkiye'yi bu konuda engelleme girişimlerinde bulunacağını da ekledi.

"Türkiye nükleer silah olmadan da çıkarlarını koruyabilir."

Rusya Enerji ve Güvenlik Merkezi Başkanı Anton Hlopkov ise diğer iki uzmanın aksine Türkiye'nin böyle bir adım atmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin nükleer silah kullanmadan da ulusal çıkarlarını koruyabilecek güçte olduğunu söyleyen Hlopkov'un tüm açıklaması ise şu şekilde:

"Türkiye, siyasi ve teknik açıdan nükleer silah edinmekten çok uzakta. Nükleer silah üretilmesi, gerekli nükleer silah materyallerinin geliştirilmesi bakımından şu anda Türkiye yeterli potansiyele sahip değil. Siyasi açıdan bakacak olursak, Türkiye, mevcut konvansiyonel silahlarıyla ulusal çıkarlarını koruyacak güçte. Ankara, nükleer silah geliştirilmesi konusunda siyasi karar alırsa, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini ihlal edecek ve Türkiye'nin NATO'dan çıkması halinde çıkacak ulusal güvenlik alanındaki sorunları çözmek yerine bununla ilgili yeni riskler ve tehditler doğuracak."