Sinema sektörü üzerinde çalışmalarını sürdüren Flying Pictures isimli şirket, dünyanın en güçlü drone'u Ultra'yı duyurdu. Sinematografi için özel olarak geliştirilen Ultra, 115 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 110 kilogram ağırlık altında kalkış yapabiliyor.

Robot teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın içerisine dahil olan dronelar, her geçen gün biraz daha gelişiyorlar. Teknoloji üreticileri, tasarladıkları drone modelleri ile ihtiyaçlara özel ürünler oluşturuyorlar ve bu da özellikle de bazı sektörlerde işleri kolaylaştırıyor. Şimdiyse Flying Pictures isimli bir teknoloji üreticisi, sinematografi için geliştirilen dünyanın en güçlü drone'u Ultra'yı duyurdu.

Flying Pictures'ın Ultra isimli drone modeli, bugüne kadar gördüğümüz tüm drone modellerinden daha güçlü. Modern bir tasarıma sahip olan drone, sahip olduğu güvenlik özellikleriyle de sinema sektörü için vazgeçilmez olacak gibi görünüyor. Fazlasıyla büyük yapısıyla dikkat çeken drone, sinema sektörü üzerine çalışan ekiplerin işlerini hayli kolaylaştıracak özelliklere sahip.

Karşınızda, dünyanın en güçlü drone'u Ultra

Yukarıdaki görsel, Ultra'nın etkileyici tasarımını gözler önüne serse de bu drone, teknik özellikleri açısından çok daha etkileyici. Öyle ki Ultra, 60 kilogram yük taşıyabilme özelliğine sahip. 110 kilogram ağırlık altında kalkış yapabilen Ultra, yaklaşık 105 kilometre hıza ulaşabiliyor ve bu da Ultra'yı, aksiyon dolu sahneler için yeterli hale getiriyor. Ayrıca Ultra, Libra L7 isimli kamera ekipmanını da uçurabilen tek drone olarak karşımıza çıkıyor.

Flying Pictures tarafından tasarlanan Ultra isimli drone, Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından da test edildi ve onaylandı. Yani bu drone, kendisini çok ciddi bir kurum karşısında ispatlamış durumda. Bu da sinema sektöründe çalışan profesyonellerin, Ultra'yı tedirgin olmadan kullanabilecekleri anlamına geliyor. Neticede bu drone'a binlerce dolarlık ekipmanların takılacağını unutmamak gerekiyor.

Ultra'nın sahip olduğu güvenlik özelliklerine baktığımızda, yedek pil ve pervaneler dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca olası arıza durumlarında uçuş güvenliğini sağlayan ikinci bir kontrol mekanizması da bu drone'da bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Ultra'nın belki de en dikkat çeken güvenlik sistemi, paraşüt kurtarma özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede binlerce dolar değerindeki ekipmanlar, bir kazaya kurban gitmiyor.

Flying Pictures imzalı drone, farklı ekipman kombinasyonlarını kullanabilecek şekilde dizayn edilmiş. Yani bu drone, sadece Libra L7 ile kullanılmıyor. Örneğin film ekipleri, bu drone'da Arriflex 435, Zeiss CP3 lens takımları, Alexa Mini Multi-Array ve hatta yayıncılığın geleceği olarak lanse edilen Shotover M1'i bile kullanabiliyorlar.