Milli Silahlı Drone Sistemi Songar, Yerli Malı Belgesi Aldı

Ülkemizin savunma alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan ve ASİSGUARD tarafından geliştirilen silahlı drone sistemi Songar, 83,42'lik yerlilik oranıyla Yerli Malı Belgesi aldı.

Türk savunma sanayisinin yerlilik oranı %65 civarında. Bu oranı daha da yukarıya çekmek için hem özel hem de kamusal olarak çalışmalar devam ederken bugün yeni bir gelişme yaşandı. Ülkemizin ilk milli silahlı drone sistemi olan Songar, 83,42 yerlilik oranıyla ‘Yerli Malı Belgesi’ni aldı. Askeri kara araçları elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf insansız hava araçları, elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka ve büyük veri alanlarında sistem, alt sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD’ın geliştirdiği Songar, bu belgeyi yüksek teknoloji düzeyinde almayı başardı.

TSK ve güvenlik güçleri tarafından operasyonel olarak kullanılan Songar’a otomatik makineli tüfekle birlikte bomba atar da entegre edilebiliyor. Mesafe ve balistik ölçüm, anons sistemi, nişangah gibi yetenekleri de güçlendirilen Songar’ın geliştiricisi ASİSGUARD’ın Genel Müdürü Ayhan Sunar, ülkemizin yerlilik ve millilik hedefine katkı sunmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu:

"Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek yolunda koyduğu hedeflere, yüksek teknoloji ürünümüz Songar ile katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Milli teknoloji hamlesi kapsamında ASİSGUARD olarak teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımız devam ediyor. Hem mevcut sistemlerimizde yerlilik oranını artırmayı hem de yüksek mühendislik kapasitemizle yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz."

Songar, hedeflenen bölgenin tespit edilmesi, tehditlerin etkisiz hale getirilmesi, yapılan operasyon sonrası hasarın tespit edilmesi ve görüntülerin gerçek zamanlı aktarılması gibi önemli görevleri bulunan Songar’ın ASİSGUARD tarafından özgün olarak tasarlanan "Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü" ile geliştirilmesine de devam ediliyor.

Songar'ın teknik özellikleri: