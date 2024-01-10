Global Firepower (GFP), dünyanın en güçlü orduları listesini paylaştı. Türkiye, bölgenin en güçlü ordusuna sahip ülkesi olarak kayıtlara geçti. Peki genel sıralama ne durumda?

Her yıl düzenli olarak "dünyanın en güçlü orduları" listesi paylaşan Global Firepower (GFP), 2024 yılına ilişkin verilerini yayımladı. Paylaşılan son veriler, Türk ordusunun ilk onda yer aldığını gözler önüne serdi. Üstelik Türk Silahlı Kuvvetleri, 2024 yılında 3 sıra birden yükseldi. Ordumuz, geçtiğimiz yıl ise iki basamak yükselmişti.

Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, GFP verilerine yakından bakalım.

Dünyanın en güçlü orduları - 2024

Ülke Güç endeksi değeri 2023'e göre değişim ABD 0,0699 - Rusya 0,0702 - Çin 0,0706 - Hindistan 0,1023 - Güney Kore 0,1416 Yükseldi Birleşik Krallık 0,1433 Düştü Japonya 0,1601 Yükseldi Türkiye 0,1697 Yükseldi Pakistan 0,1711 Düştü İtalya 0,1863 -

GFP, "güç endeksi değeri"ni belirlerken o ülkenin;

askeri personel sayısı

ekonomik durumu

sahip olduğu coğrafya

lojistik özellikleri

gibi 60'tan fazla kategoride analizler yapıyor. Değer 0'a yaklaştıkça ülkenin ordu gücü de artıyor. İşte tüm bu analizlere göre Türkiye, araştırmaya dahil edilen 145 ülke arasında dünyanın en güçlü 8. ordusuna sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri, 2023 yılında 11. sırada, 2022 yılında ise 13. sırada yer almıştı.

Komşularımız ne durumda?

Türkiye ile doğrudan sınır komşusu olan ülkelere baktığımızda ülkemizin, bölgedeki en güçlü orduya sahip olduğunu görüyoruz. Avrupa'da ise Birleşik Krallık'ın hemen ardından ikinci sırada yer alıyoruz. Buna göre;

İran , 14. sırada

, 14. sırada Yunanistan , 32. sırada

, 32. sırada Irak , 45. sırada

, 45. sırada Suriye , 60. sırada

, 60. sırada Bulgaristan , 62. sırada

, 62. sırada Gürcistan , 84. sırada

, 84. sırada Ermenistan, 102. sırada

yer alıyor. Kardeşimiz olan Azerbaycan'ın ordusu ise 59. sırada yer alıyor.

Global Firepower verilerine buradan ulaşılabilir.