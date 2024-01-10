Her yıl düzenli olarak "dünyanın en güçlü orduları" listesi paylaşan Global Firepower (GFP), 2024 yılına ilişkin verilerini yayımladı. Paylaşılan son veriler, Türk ordusunun ilk onda yer aldığını gözler önüne serdi. Üstelik Türk Silahlı Kuvvetleri, 2024 yılında 3 sıra birden yükseldi. Ordumuz, geçtiğimiz yıl ise iki basamak yükselmişti.
Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, GFP verilerine yakından bakalım.
Dünyanın en güçlü orduları - 2024
|Ülke
|Güç endeksi değeri
|2023'e göre değişim
|ABD
|0,0699
|-
|Rusya
|0,0702
|-
|Çin
|0,0706
|-
|Hindistan
|0,1023
|-
|Güney Kore
|0,1416
|Yükseldi
|Birleşik Krallık
|0,1433
|Düştü
|Japonya
|0,1601
|Yükseldi
|Türkiye
|0,1697
|Yükseldi
|Pakistan
|0,1711
|Düştü
|İtalya
|0,1863
|-
GFP, "güç endeksi değeri"ni belirlerken o ülkenin;
- askeri personel sayısı
- ekonomik durumu
- sahip olduğu coğrafya
- lojistik özellikleri
gibi 60'tan fazla kategoride analizler yapıyor. Değer 0'a yaklaştıkça ülkenin ordu gücü de artıyor. İşte tüm bu analizlere göre Türkiye, araştırmaya dahil edilen 145 ülke arasında dünyanın en güçlü 8. ordusuna sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri, 2023 yılında 11. sırada, 2022 yılında ise 13. sırada yer almıştı.
Komşularımız ne durumda?
Türkiye ile doğrudan sınır komşusu olan ülkelere baktığımızda ülkemizin, bölgedeki en güçlü orduya sahip olduğunu görüyoruz. Avrupa'da ise Birleşik Krallık'ın hemen ardından ikinci sırada yer alıyoruz. Buna göre;
- İran, 14. sırada
- Yunanistan, 32. sırada
- Irak, 45. sırada
- Suriye, 60. sırada
- Bulgaristan, 62. sırada
- Gürcistan, 84. sırada
- Ermenistan, 102. sırada
yer alıyor. Kardeşimiz olan Azerbaycan'ın ordusu ise 59. sırada yer alıyor.
Global Firepower verilerine buradan ulaşılabilir.