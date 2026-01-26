Altın Vereninden Cupcake Yapanına… İşte Dünyanın En İlginç ATM'leri!

ATM teknik olarak para ile özdeşleşen makineler olsa da birçok otomat yeni nesil ATM olarak nam salmış durumda. Peki dünyadaki en ilginç ATM'ler neler?

ATM'ler genelde sadece nakit paraya sıkıştığımızda uğradığımız, gri ve sıkıcı makineler olarak bilinir ancak dünyanın her yerinde durum böyle değil. Teknolojinin biraz yaratıcılıkla biraz da lüks tutkusuyla birleştiği noktalarda karşınıza sadece kâğıt para çıkaran değil, ilginç makineler de çıkabiliyor.

Aslında bazıları teknik olarak birer "otomat" olsalar da sundukları teknolojik deneyim ve hız nedeniyle dünyada "yeni nesil ATM" olarak nam salmış bu cihazlar, standart bankacılık işlemlerini unutturuyor ve bazıları "Bunun ATM'si de mi varmış?" dedirtecek cinsten.

Abu Dabi’nin sürprizi altın ATM'si

Lüks denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Abu Dabi, ATM anlayışını da kelimenin tam anlamıyla "altın çağına" taşıyor. Emirates Palace Hotel’in içinde bulunan ve "Gold to Go" adı verilen bu özel makine, size buruşuk banknotlar yerine saf altın veriyor. Makinenin çalışma mantığı aslında oldukça basit görünse de arkasındaki teknoloji hayranlık uyandırıcı çünkü sistem, dünya altın borsasındaki fiyatları anlık olarak takip edip her 10 dakikada bir güncelliyor.

Yani siz makinenin düğmesine bastığınızda o anki en güncel kur üzerinden 24 ayar bir gram altın, beş gramlık barlar ve özel hediyelik altın paralar satın alabiliyorsunuz. Özellikle turistlerin ve koleksiyonerlerin büyük ilgisini çeken bu ATM, bankacılık işlemini soğuk bir finansal işlemden çıkarıp parıltılı bir alışveriş deneyimine dönüştürüyor.

Gece yarısı tatlı arayanlara Cupcake ATM’si

ABD'de özellikle Beverly Hills gibi popüler noktalarda karşınıza çıkabilecek pembe renkli ve şirin bir ATM, tatlı krizi yaşayanların favorisi. Sprinkles Cupcakes isimli ünlü pastane zinciri tarafından geliştirilen bu fikir, fırınların kapalı olduğu saatlerde bile taptaze keklere ulaşmanızı sağlıyor. Dokunmatik ekrandan çikolatalı, vanilyalı veya kırmızı kadife gibi favori aromanızı seçiyorsunuz ve kredi kartınızı okuttuktan saniyeler sonra özel kutusunda taze bir cupcake hazneye düşüyor.

Makinenin en büyük özelliği, ürünlerin bayatlamaması için sürekli stok yenilenmesi ve iç mekanizmanın uygun sıcaklıkta tutulması. Gecenin bir yarısı canınız tatlı çektiğinde açık pastane arama derdini ortadan kaldıran bu icat, ATM mantığının sadece para için değil, mutluluk dağıtmak için de kullanılabileceğinin en lezzetli kanıtı.

Üç dakikada pizza veren ATM

Hızlı yemek kültürünün bir adım ötesine geçen Pizza ATM’leri, özellikle üniversite kampüslerinde ve yoğun şehir merkezlerinde açlıkla savaşanların kurtarıcısı oluyor. Bu makine, dondurulmuş bir ürünü ısıtıp vermekle yetinmiyor, içerisindeki robotik sistem sayesinde siparişi aldığında pizzayı sizin için özel olarak hazırlıyor. Seçtiğiniz malzemelere göre hamuru fırınlayan ve yaklaşık üç dakika içinde dumanı üstünde tüten çıtır bir pizzayı kutusuyla birlikte size teslim eden bu teknoloji, "Let’s Pizza" adıyla biliniyor.

İlk olarak Avrupa’da ortaya çıkan bu konsept, gece geç saatlerde ders çalışan öğrencilerin ve ofisten çıkıp eve gitmeye üşenenlerin en büyük dostu hâline gelmiş durumda. Üstelik ATM'nin şeffaf bölmesinden pizzanızın hazırlanış sürecini izlemek de işin eğlenceli tarafı.

Ruhunu doyurmak isteyenlere hikâye ATM’si

Her şeyin maddi olmadığına inanan ve biraz da kültürel bir dokunuş arayanlar için Fransa’nın Grenoble şehrinden dünyaya yayılan hikâye ATM’leri ilginç bir alternatif. Bu makinelerin en güzel yanı, kullanmak için tek kuruş ödemenize gerek olmaması. Makinenin üzerinde sadece "1 dakika", "3 dakika" veya "5 dakika" yazan butonlar bulunuyor ve ne kadar vaktiniz varsa ona uygun uzunlukta bir hikâye, market fişine benzer bir kağıda basılarak size hediye ediliyor.

Metro beklerken, havaalanında uçağınızı beklerken veya sadece bir kafede otururken telefon ekranına bakmak yerine kısa bir edebi yolculuğa çıkmanızı sağlayan bu makineler, teknolojiyi edebiyatla buluşturan en naif icatlardan biri.

Çin'deki ilginç yengeç ATM'leri

Eğer pizza veya cupcake size yeterince ilginç gelmediyse Çin’deki metro istasyonlarında karşılaşabileceğiniz yengeç ATM'leri kesinlikle şaşırtıcı. Taptaze deniz ürünü bulmanın zor olduğu yoğun şehir hayatında, bu makineler insanlara canlı "tüylü yengeç" satıyor. İlk duyduğunuzda kulağa biraz ürkütücü gelebilir ancak sistem oldukça zekice kurgulanmış durumda.

Makinenin içindeki sıcaklık, yengeçleri öldürmeyecek ama onları uyuşuk bir kış uykusu moduna sokacak seviyede sabit tutuluyor. Böylece satın aldığınızda yengeçler hâlâ canlı oluyor. Ayrıca makine sadece yengeç vermekle kalmıyor, yanında pişirme sosu ve zencefil çayı gibi tamamlayıcı ürünleri de sunuyor.

Bisikletler için yedek parça ATM'si

Şehir içinde bisiklet sürmeyi sevenlerin en büyük korkusu, gecenin bir köründe lastik patlaması ya da zincir atması gibi teknik sorunlarla yolda kalmaktır. ABD'nin bisiklet kültürüyle ünlü soruna çözüm bulan bisiklet parçası ATM’leri bulunuyor. Bisiklet dükkânlarının kapalı olduğu saatlerde imdadınıza koşan bu makineler, iç lastik, tamir kiti, zincir yağı ve hatta gece sürüşleri için ışık gibi temel ekipmanları satıyor.

Sadece teknik parça değil, enerji barı gibi atıştırmalıkları da bulabileceğiniz bu istasyonlar, bisikletçilerin yolda kalma stresini ortadan kaldırıp pedallamaya güvenle devam etmelerini sağlıyor.

Fransa’nın olmazsa olmazı baget ekmek ATM'leri

Fransızlar için ekmek sadece bir gıda değil, bir yaşam tarzıdır ve fırından yeni çıkmış sıcak bir baget bulamamak onlar için ciddi bir sorun. Fırınların kapalı olduğu saatlerde ve resmî tatillerde bu "hayati" ihtiyacı karşılamak için geliştirilen baget ATM’leri, ülkenin pek çok noktasında karşınıza çıkabiliyor.

Bu makineler, sabahları fırıncılar tarafından yarı pişmiş hâlde dolduruluyor ve siz sipariş verdiğinizde ekmeği son aşama olarak pişirip sıcak ve çıtır bir şekilde teslim ediyor. Geleneksel fırıncılar başta bu teknolojiye biraz mesafeli dursa da gece geç saatte işten dönenler için bu icat tam bir kurtarıcı niteliğinde.

Alman usulü sosis ve et ATM'si

Mangal yakmak veya güzel bir akşam yemeği hazırlamak istediniz ama kasapların hepsi kapalı mı? Almanya’da yaşıyorsanız bu durum bir sorun teşkil etmeyebilir çünkü kırsal bölgelerde ve küçük kasabalarda kasaplar tarafından işletilen et otomatları oldukça yaygın.

"Wurst" yani sosis kültürüyle ünlü olan ülkede, bu makineler 7/24 taze sosis, marine edilmiş biftekler ve hatta patates salatası gibi yan ürünleri soğutuculu haznesinde saklıyor. Özellikle hafta sonları aniden karar verilen barbekü partileri için hayat kurtaran bu makineler, yerel kasapların ürünlerini dükkân kapalıyken bile satabilmesine olanak tanıyarak hem esnafı hem de müşteriyi mutlu ediyor.

Peki sizin için en ilginci bunlardan hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.