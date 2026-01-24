Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Eski zamanlarda çekilen birçok filmde, günümüzde dünyasını konu edinmişti. Peki bu filmler neler? İşte günümüz hakkında tahminlerde bulunan en ikonik filmler.

Filmler, sadece vakit geçirebileceğiniz eğlence araçları değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan yapımlar da olabiliyorlar. Öyle ki geçmiş yıllarda günümüzü anlatan birçok farklı filmin çıktığını görmüştük. Bazıları geleceği doğru tahmin etmeyi başarırken bazıları uçuk öngörülerde bulunmuştu.

Biz de bu içeriğimizde eski zamanlarda çekilen ancak günümüzü anlatan yapımları inceliyoruz. Bu filmler, bugünleri anlatmasıyla izlerken size çok daha farklı hisler yaşatacak. İzlerken “Neleri doğru tahmin etmişler, neleri yanlış tahmin etmişler?” diye kendi kendinize soracaksınız.

Blade Runner

Yıl : 1982

: 1982 IMDb puanı : 8.1

: 8.1 Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

Tarihin en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Ridley Scott imzalı Blade Runner, bizi sentetik insanların da yer aldığı distopik bir Los Angeles'a götürüyor. Philip K. Dick'in Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi? adlı romanını temel alan film, yapay zekânın bilinç kazanması ve teknoloji devlerinin inanılmaz derecede büyümesini konu ediniyor.

Network

Yıl : 1976

: 1976 IMDb puanı : 8.1

: 8.1 Oyuncular: Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall

Network aslında direkt olarak günümüz yıllarını anlatmıyor. Ancak günümüzdeki “reyting uğruna her şey mübah” fikrini o zamanlardan tahmin ediyor diyebiliriz. Filmde reyting uğruna her türlü etik değerin nasıl çiğnendiği, insanların öfkesinin nasıl birer ticari ürüne dönüştürüldüğü çarpıcı bir dille işleniyor.

Back to the Future 2

Yıl : 1989

: 1989 IMDb puanı : 7.8

: 7.8 Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Tabii ki efsaneyi eklememek yanlış olmaz. İkonik Geleceğe Dönüş serisinin ikinci filminde Marty McFly ve Doc Brown, 2015 yılına yolculuk ediyorlar. Filmde az sayıdaki bazı teknolojiler gerçeğe dönüşse de uçan arabalar gibi uçuk öngörüler maalesef gerçeğe dönüşmedi.

1984

Yıl : 1984

: 1984 IMDb puanı : 7.0

: 7.0 Oyuncular: John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton

George Orwell’in aynı adlı efsane romanından esinlenen bu film, günümüzde geçmiyor ancak günümüze benzer bir dünyayı gözler önüne seriyor. "Büyük Birader sizi izliyor" mottosuna sahip yapımda, bireysel özgürlüklerin yok edildiği, sürekli gözetlenen distopik bir dünyaya gidiyoruz.

Idiocracy

Yıl : 2006

: 2006 IMDb puanı : 6.6

: 6.6 Oyuncular: Luke Wilson, Maya Rudolph, Dax Shepard

Idocracy, ortalama zekâya sahip bir adamın 500 yıl sonra uyandığında dünyanın en zeki insanı haline gelmesini konu alıyor. Aslında günümüzde geçen bir film değil ancak insanlığın şu anki gidişatını çok iyi irdeleyen bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. Filmde insanların yıllar boyunca iyice aptallaştığını görüyoruz. Kısa videoların dikkat sürelerimizi saniyelere indirdiği, bilginin yerini sansasyonun aldığı ve reklamların hayatın her hücresini kapladığı bugünkü dünyamız da yavaş yavaş bizi bu tarz bir geleceğe sürüklüyor.

Soylent Green

Yıl : 1973

: 1973 IMDb puanı : 7.0

: 7.0 Oyuncular: Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, Edward G. Robinson

1973 yapımı bu kült film, tam olarak 2022 yılının New York'unda geçiyor. Film çekildiğinde 2022 yılı çok uzak bir gelecek gibi görünse de, bugün filmdeki pek çok unsurun gerçeğe dönüştüğünü görmek oldukça sarsıcı. Film; aşırı nüfus artışı, küresel ısınma nedeniyle yok olan doğal kaynaklar ve dev şirketlerin gıda üzerindeki korkunç kontrolünü konu alıyor.

The Running Man

Yıl : 1987

: 1987 IMDb puanı : 6.6

: 6.6 Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto

Stephen King'in romanından uyarlanan film, 2017 ile 2019 yılları arasında geçen bir dünyayı anlatıyor. Filmde, dünya ekonomisinin çöktüğü ve insanların "The Running Man" adlı vahşi bir reality şovla oyalandığı distopik bir Amerika izliyoruz.

Children of Men

Yıl : 2006

: 2006 IMDb puanı : 7.9

: 7.9 Oyuncular: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine

2006 yılında vizyona giren ve hikâyesi 2027 yılında geçen bu başyapıt, distopik bir film olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlığın üreme yeteneğini kaybettiği, küresel göç krizlerinin dünyayı kaosa sürüklediği ve İngiltere'nin kendini dünyaya kapattığı bir hikâyeyi izliyoruz. Bu tarz bir olayda toplumsal ve siyasi çöküşün nasıl olacağını işlemesiyle kesin izlenmesi gereken bir film.