Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

OPPO orta segmentte konumlanan yeni telefonu Reno15 FS'i tanıttı. Cihaz, segmentine göre devasa batarya, gelişmiş işlemci gibi özellikler sunuyor.

Türkiye’de de faaliyet gösteren OPPO, dikkat çeken özelliklere donattığı telefonlarıyla son zamanlarda ciddi anlamda yükselişe geçmeyi başarmıştı. Reno 15 serisi de bunlardan biriydi. Şirketin bu seriye birçok farklı modeli dahil ettiğini görmüştük. Şimdi ise yepyeni bir model daha eklediğini açıkladı.

OPPO, Reno15 FS ismini verdiği yeni telefonunu tanıttı. Cihaz orta segmentte konumlansa da büyük bir bataryayla geliyor. Ön tarafında ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımı görüyoruz. Arkada ise kamera kısmı sol üste konumlanıyor.

OPPO Reno15 FS neler sunuyor?

OPPO Reno15 FS modelinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.57 inç boyutunda AMOLED panelli bir ekran bulunuyor. Bu ekranda 1400 nit maksimum parlaklık sunuluyor. Corning Gorilla Glass+ koruma ve ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörüyle geldiğini de belirtelim.

Cihaz, Qualcomm’un günlük performans için gayet yeterli, hatta belli konularda üst seviye işlemcileri aratmayan orta segment çip Snapdragon 6 Gen 1’den güç alıyor. Bu işlemci 8 GB RAM ile eşleştirilmiş. Depolama ise 512 GB olarak açıklandı.

Telefonun arka tarafında 50 MP’lik ana, 8 MP’lik ultra geniş ve 2 MP’lik makro kamera var. Önde ise deliğe yerleştirilen 50 MP ön kamera görüyoruz. Cihazda 6500 mAh’lik büyük bir batarya bulunuyor. Bu batarya 80W hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile çıktığını da ekleyelim.

OPPO Reno15 FS teknik özellikleri

Ekran 6,57 inç, 1080 x 2372, 120 Hz, 1400 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 6 Gen 1 RAM 8 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6500 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

OPPO Reno15 FS fiyatı