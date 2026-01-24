Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

2026'nın en çok beklenen filmlerinden olan Dune: Part 3 hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. İşte filmin çıkış tarihi, konusu, oyuncuları ve dahası.

Yaşayan en iyi yönetmenlerden biri olan Denis Villeneuve’nin Frank Herbert’ün aynı isimli kitaplarından uyarladığı Dune filmleri, ilk olarak 2021 yılında çıkış yapmıştı. İlkinden daha da iyi olan ikinci filmi 2024’te vizyona giren seri, kısa sürede dünyada en çok sevilen film serilerinden biri olmayı başarmış, gişede rekorlar kırmıştı. Öyle ki ilk film dünya çapında 410 milyon dolar, ikinci film ise 714 milyon dolar kazanmayı başarmıştı. Çok sayıda Oscar ödülü ve adaylığı da aldığını görmüştük.

Bu yüzden de üçlemenin son filmi olacak Dune: Part 3, hayranlar tarafından büyük heyecanla bekleniyordu. Biz de bu sene vizyona girecek Dune: Part 3 hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. İşte filmin çıkış tarihi, konusu, oyuncuları ve dahası.

Dune: Part 3 fragmanı

Maalesef Dune: Part 3 filminden henüz herhangi bir fragman yayımlanmadı. Filmin bu yıl sonunda yayımlanacağını düşünürsek önümüzdeki dönemde fragman geleceğini söyleyebiliriz. Fragman geldiğindesizlerle paylaşacağız.

Dune: Part 3 çıkış tarihi

Dune: Part 3 filmi, 18 Aralık 2026 tarihinde Türkiye dahil tüm dünyada vizyona girecek. Filmin Avengers: Doomsday ile aynı gün geleceğini belirtelim. Bu yüzden sinemada büyük bir rekabet de göreceğiz.

Dune: Part 3 son film mi olacak?

Yönetmen Denis Villeneuve, seri hakkındaki vizyonunu toplamda 3 filmde bitireceğini açıklamıştı. İlk 2 film ilk kitaptan son film ise ikinci kitaptan uyarlanacak. Evrenden başka yapımlar görme ihtimalimiz tabii ki var ancak Villeneuve’ün epik filmlerinin sonuncusu Dune: Part 3 olacak. Ünlü yönetmenin Dune: Part 3’ten sonra yeni James Bond filmi çektiğini göreceğiz.

Dune: Part 3 konusu

Üçüncü Dune filmi Frank Herbert’in serinin ikinci kitabı olarak kaleme aldı Dune: Messiah’ı konu edinecek. Filmde ilk iki filmin ardından yaşanan olayları izleyeceğiz, yine Arrakis’e gideceğiz. Ancak bu filmde her şey çok daha farklı olacak. Olaylar, ilk filmleri anlatan kitaptan yaklaşık 10-12 yıl sonra geçiyor. Yani imparator olan Paul Atreides ve evrenin geri kalanı için her şey çok değişmiş olacak.

Dune: Part 3 oyuncu kadrosu

Dune: Part 3’te Timothee Chalamet’nin Paul Atreides olarak başrolde geri döndüğünü göreceğiz. Onun dışında Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Ida Brooke ve Robert Pattinson gibi isimler de filmde rol alacak.

Warner Bros.’un yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Denis Villeneuve oturacak. Dune: Messiah kitabından esinlenilen senaryoyu ise Denis Villeneuve ve Jon Spaihts kaleme alıyor.

Dune: Part 3 filmiyle ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler bu kadar. Şimdiden 2026 yılının en çok beklenen filmlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. İzleyenlere görsel şölen yaşatacak epik bir film olacağını tahmin etmek yanlış olmaz.