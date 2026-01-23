Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

realme, amiral gemisi telefonlara taş çıkaran uygun fiyatlı yeni telefonu Neo8'i tanıttı. Cihazın her özelliği çok iddialı.

Geçtiğimzi haftalarda resmen OPPO ile birleşerek onun bir alt markası hâline gelen akıllı telefon üreticisi realme, yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma, şimdi de üst düzey özellikleri uygun fiyata sunabilen yeni telefonu Neo8’i Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

realme Neo8 modelinin arka tarafında sol üst tarafa yerleştirilen kare şeklinde bir kamera kurulumu tasarımı görüyoruz. Ayrıca arkada RGB ışık şerifi bulunan şeffaf bir tasarım da yer alıyor. Ön kısma baktığımızda ince çerçeveli delikli bir ekran görüyoruz. Cihazın siyah, beyaz ve mor olmak üzere 3 renkle geleceğini, 8,3 mm kalınlığında ve 215 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

realme Neo8 neler sunuyor?

realme Neo8 modelinde FHD+ çözünürlüğe ve 165 Hz gibi çok yüksek seviyelerde yenileme hızı sunabilen 6,78 inç boyutunda AMOLED panelli bir ekran görüyoruz. Ana FPS oyunları da dahil 30 civarı oyunda 165 Hz oyun deneyimi sunabilecek. Ayrıca ekranın 6500 nit gibi çok yüksek bir tepe parlaklıkla geldiğini belirtmek gerek.

Cihazda kasım ayında tanıtılan ve harika performans sunabilen orta-üst segment işlemci Snapdragon 8 Gen 5’i görüyoruz. Ona 12/16 GB’lık LPDDR5X RAM seçenekleri ve 256 GB / 512 GB ve 1 TB’Lık UFS 4.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Telefonun arka tarafında OIS özellikli 50 MP ana kamera, 3.5x zoom destekli 50 MP periskop telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı kamera var. Önde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri bataryası. Öyle ki 8000 mAh gibi fiyatına kıyasla çok yüksek olan bir pil görüyoruz. Bu batarya 80W hızlı şarj desteği sunuyor.

Diğer özellikleri arasında Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 işletim sistemi, 3 yıl Android güncellemesi desteği, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP66 + IP67 + IP68 dayanıklılık, ultrasonik parmak izi gibi şeyler var.

realme Neo8 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 165 Hz, FHD+, 6500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 RAM 12 / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 16 MP Ön kamera 16 MP Batarya 8000 mAh (80W) İşletim sistemi Realme Uı 7.0 (Android 16)

realme Neo8 fiyatı