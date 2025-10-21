Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Dünyanın En İyi Selfie Kamerasına Sahip Telefonu Açıklandı

DXOMark'ın gerçekleştirdiği testler sonucunda dünyanın en iyi selfie kamerasına sahip telefonu değişti. İşte zirvedeki yeni isim.

Dünyanın En İyi Selfie Kamerasına Sahip Telefonu Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Günümüzde selfie’lerin ve kısa video formatının popüler olduğunu düşündüğümüzde bir telefon satın almadan önce en dikkat ettiğimiz özelliklerden biri ön kameralar hâline geldi. Peki dünyada en iyi ön kameraya sahip telefonlar hangileri? Zirve bugün itibarıyla resmen değişti.

DXOMark, kamera testi deyince akla gelen ilk siteler arasında yer alıyor. Burada gerçekleştirilen testler sonucunda da en iyi kameralı telefonlar belirleniyor. Yakın zamanda tanıtılan iPhone 17 Pro testi de ön kameralar konusunda listeyi değiştirdi.

iPhone 17 Pro, 154 puan ile dünyanın en iyi selfie kamerasına sahip telefonu oldu

iPhone 17 Pro, DXOMark’ın gerçekleştirdiği kamera testlerinde selfie konusunda 154 puan almayı başardı. Bu da onun iPhone 16 Pro Max’i geçerek dünyanın en iyi selfie kamerası performansına sahip telefonu yaptı.

iPhone 17 Pro modeli, bir önceki nesle kıyasla çok daha iyi bir ön kamerayla geliyor. Cihazda 18 MP’lik f/1.9 diyafram açıklığına sahip kare bir selfie kamerası var. Yeni ön kamera daha iyi pozlama dengesi, daha geniş dinamik aralık, daha zengin renk tonları gibi özellikler sunuyor. 20 mm odak uzaklığı, çift çekim, akıllı HDR5, 6 efektli portre ışığı, 60 FPS’te 4K video kaydı gibi özellikleri var. Testlerde tek sıkıntının loş ışıkta çekilen selfie’lerde olduğu ve biraz parazit olduğu görülmüş. Bunun dışındaki her şeyde en iyi performansı vermiş.

selfi

iPhone 17 Pro’da diğer telefonlarda şimdiye kadar rastlamadığımız bir ön kamera özelliği olduğunu da belirtelim. Bu özellik, telefonu fiziksel olarak döndürmenize gerek kalmadan hem dikey hem de yatay fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Örneğin toplu bir selfie çekeceksiniz diyelim. Herkesin ekrana sığması için telefonunuzu çevirmenize gerek yok, geniş çekim yeteneği sayesinde dik tutarak da o fotoğrafı çekebiliyorsunuz.

En iyi selfie kamerasına sahip telefonlar

  1. iPhone 17 Pro - 154 puan
  2. iPhone 16 Pro Max - 151 puan
  3. HONOR Magic6 Pro - 151 puan
  4. iPhone 15 Pro Max - 149 puan
  5. iPhone 15 Pro - 149 puan
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim