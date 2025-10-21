Dünyanın En İyi Selfie Kamerasına Sahip Telefonu Açıklandı

DXOMark'ın gerçekleştirdiği testler sonucunda dünyanın en iyi selfie kamerasına sahip telefonu değişti. İşte zirvedeki yeni isim.

Günümüzde selfie’lerin ve kısa video formatının popüler olduğunu düşündüğümüzde bir telefon satın almadan önce en dikkat ettiğimiz özelliklerden biri ön kameralar hâline geldi. Peki dünyada en iyi ön kameraya sahip telefonlar hangileri? Zirve bugün itibarıyla resmen değişti.

DXOMark, kamera testi deyince akla gelen ilk siteler arasında yer alıyor. Burada gerçekleştirilen testler sonucunda da en iyi kameralı telefonlar belirleniyor. Yakın zamanda tanıtılan iPhone 17 Pro testi de ön kameralar konusunda listeyi değiştirdi.

iPhone 17 Pro, 154 puan ile dünyanın en iyi selfie kamerasına sahip telefonu oldu

iPhone 17 Pro, DXOMark’ın gerçekleştirdiği kamera testlerinde selfie konusunda 154 puan almayı başardı. Bu da onun iPhone 16 Pro Max’i geçerek dünyanın en iyi selfie kamerası performansına sahip telefonu yaptı.

iPhone 17 Pro modeli, bir önceki nesle kıyasla çok daha iyi bir ön kamerayla geliyor. Cihazda 18 MP’lik f/1.9 diyafram açıklığına sahip kare bir selfie kamerası var. Yeni ön kamera daha iyi pozlama dengesi, daha geniş dinamik aralık, daha zengin renk tonları gibi özellikler sunuyor. 20 mm odak uzaklığı, çift çekim, akıllı HDR5, 6 efektli portre ışığı, 60 FPS’te 4K video kaydı gibi özellikleri var. Testlerde tek sıkıntının loş ışıkta çekilen selfie’lerde olduğu ve biraz parazit olduğu görülmüş. Bunun dışındaki her şeyde en iyi performansı vermiş.

iPhone 17 Pro’da diğer telefonlarda şimdiye kadar rastlamadığımız bir ön kamera özelliği olduğunu da belirtelim. Bu özellik, telefonu fiziksel olarak döndürmenize gerek kalmadan hem dikey hem de yatay fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Örneğin toplu bir selfie çekeceksiniz diyelim. Herkesin ekrana sığması için telefonunuzu çevirmenize gerek yok, geniş çekim yeteneği sayesinde dik tutarak da o fotoğrafı çekebiliyorsunuz.

En iyi selfie kamerasına sahip telefonlar