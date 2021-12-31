Dünyanın En Kısa Boylu Kadını Elif Kocaman Hayatını Kaybetti

Bir dönem 'dünyanın en kısa boylu kadını' olan Elif Kocaman, 33 yaşında hayatını kaybetti. Birkaç gün öncesine kadar bir sağlık sorunu bulunmayan Kocaman, kısa süre önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kocaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

Türkiye dün oldukça üzücü bir haber aldı. Dünyanın en kısa kadını olarak tarihe geçen, Guinness Rekorlar Kitabı'nda bir süre "Dünyanın En Kısa Kadını" olarak yer alan Elif Kocaman, ne yazık ki hayatını kaybetti. Yalnızca 72 santimetre uzunluğa sahip olan Kocaman, henüz 33 yaşındaydı.

Elif Kocaman, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sıradan bir yaşam sürüyordu. Zaman zaman televizyon programlarına katılan ve yaşam enerjisiyle herkesin sevdiği bir isim haline gelen Türkiye'nin en kısa kadını, birkaç gün öncesine kadar da gayet sağlıklıydı. 2 gün önce zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" unvanına sahipti

Elif Kocaman, bundan yıllar önce Dünyanın En Kısa Kadını olarak biliniyordu. 2010 yılında 69 santimetre boya sahip olan Bridgette Jordan, bu unvanı Kocaman'ın elinden aldı. Şimdilerdeyse Dünyanın En Kısa Kadını unvanı, 62,8 santimetre boya sahip olan 28 yaşındaki Jyoti Amge...

Biz de Webtekno ailesi olarak Elif Kocaman'ın ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz...