38 dakika sürmesiyle tarihe geçen savaş, dünyanın en hızlı sonlanan savaşı oldu. Peki bu savaşın perde arkası neydi?

Tarih boyunca birçok savaş yaşandı ancak bazılarını diğerlerinden ayıran ilginç özellikleri vardı. Mesela içeriğimize konu olan savaşın 38 dakika sürmesi gibi.

Bu savaş nerede, kimler arasında ve neden başlamıştı? Tam olarak ne yaşanmıştı ve sonuçları neler olmuştu? Tarihte ilginç bir iz bırakan Anglo-Zanzibar Savaşı’na doğru bir yolculuğa çıkalım.

Savaş, bir ültimatom ile patladı.

Hamad Bin Thuwaini

Anglo-Zanzibar Savaşı, 27 Ağustos 1896 tarihinde Zanzibar Sultanlığı ile Birleşik Krallık arasında çıkmıştı. Zanzibar Sultanı Hamad Bin Thuwaini bir anda ölünce yerine geçen yeğeni Sultan Khalid bin Barghash, İngiliz hükûmetinin onayını almadan tahta geçmişti.

İngiltere ise onların sözünden çıkmayacak, daha sadık birinin tahta geçmesini istiyordu ve Sultan Khalid bin Barghash’ın yerine başka birini geçirmeyi planlayarak Sultan’a tahtı bırakıp sarayı terk etmesini söylemişti. Sultan, bu ültimatomu reddederek sarayı silahlı adamlarla savunmak istedi.

Savaş günü geldi çattı.

27 Ağustos 1896 sabahı, İngiliz donanması sarayı topa tuttu. Saat 09.00’da başlayan topa tutmadan 2 dakika sonra çoğu yer yıkılmıştı. Sarayın ahşap yapısı, içinde 3000 asker ile çökmeye başlamıştı.

Aynı zamanda, bombardımanın başlamasından iki dakika sonra, Halid'in sarayın arka çıkışından kaçarak hizmetçilerini ve savaşçılarını sarayı tek başına savunmaya bıraktığı söyleniyor.

38 dakika sonra savaş bitti.

Sultan’ın silahlı adamları geri çekildikten sonra Sultan da teslim oldu. Yalnızca yarım saat içinde saray ciddi hasar almıştı ve pek çok Zanzibar askeri ölmüştü bile. İngilizlerin kazandığı savaşta Khalid, Alman Konsolosluğuna sığındı ve sonra kaçtı.

Zanzibar üstündeki İngiliz kontrolü biraz daha güçlendi ve İngiltere’nin desteklediği yeni bir sultan başa geçti. Savaşı, tarihin en kısa savaşı olarak tarihin tozlu sayfalarına gömüldü.

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