II. Dünya Savaşı'nda Amerika’nın Pastırmayı ‘Patlayıcı’ Olarak Kullanmasının Hiç Tahmin Edemeyeceğiniz Nedeni

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II. Dünya Savaşı döneminde ABD’de savaşa bir katkısı olan pastırma yağı kullanılmıştı. Üstelik ülke, bu dönemde ciddi bir hammadde kıtlığı yaşarken pastırma, neden ve nasıl kullanılıyordu?

Aslında pastırma değil, pastırmanın yağıydı tüm gereken. Bunu da çok ciddi bir patlayıcı olarak kullandılar.

Detaylarına indiğimizde sebebini daha iyi anlayacaksınız.

II. Dünya Savaşı döneminde Amerikan ev kadınlarının mutfaklarından topladıkları pastırma yağı, Amerika’nın savaşta çok işine yaradı.

pastırma

II. Dünya Savaş’ı zamanında, ABD’de savaş sanayii için gereken hammaddelerde ciddi bir kıtlık yaşanıyordu. Çelik, alüminyum gibi metallerin yanı sıra, en az onlar kadar önemli olan şeylerden biri de yağlardı.

Amerikan hükûmeti, savaşın erken dönemlerinde bu kıtlığı çözmek için yaratıcı çözümler aramaya başladı. Bu süreçte, Roosevelt yönetimi ve propaganda makineleri de devreye girmişti.

Mutfaklarda kullanılan her damla yağ toplatıldı.

2. dünya savaşı

Disney karakterleri bile toplumda bu mesajın yayılmasında etkin bir rol oynadı, Amerikan halkının hammadde konusunda orduya destek vermesi, ulusal bir görev bilinci kazanmıştı. Toplanan pastırma yağları ise gliserin eldesinde kullanılmak üzere savaş sanayisine gönderiliyordu.

Gliserin, patlayıcı maddelerin üretiminde kritik bir bileşendi ve Amerikan ordusunun mühimmat ihtiyacını karşılamak için vazgeçilmez bir malzemeydi.

Nitrogliserin, dinamit ve diğer patlayıcıların ana bileşenlerinden biridir.

patlayıcı

Savaş zamanı koşulları altında, her ailenin bu çağrıya nasıl yanıt vereceği ve hangi fedakarlıkları yapacağı konusu belirsizdi. Çünkü bazıları için bu sadece bir propaganda aracı olarak görünürken bazıları için gerçek bir vatanseverlik göreviydi.

Et tüketimi, Amerikan toplumunda oldukça fazla olduğu için aslında gliserin içeren yağları üretmek çok zor değildi.

Peki nasıl pastırma yağı, patlayıcı olarak kullanılmıştı?

Bu yağlar, sabun ve patlayıcı yapımında kullanılmak üzere gliserin elde etmek için işlendi. Bu yağ, çeşitli kimyasal işlemlerle gliserine dönüştürüldü. Daha sonra gliserin, nitrat asidi ve sülfürik asit gibi kimyasallarla reaksiyona sokularak nitrogliserin üretildi.

Elde edilen nitrogliserin, dinamit, C3 patlayıcıları ve diğer askeri amaçlı patlayıcıların yapımında kullanıldı. Bu patlayıcılar, II. Dünya Savaşı sırasında askeri operasyonlarda, özellikle maden ocaklarında, köprülerin yıkılmasında ve düşman hatlarının sabote edilmesinde yaygın olarak kullanılmıştı.

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