Uzun yıllardan beri, dünyanın bir yerinde, en kısa uçak yolculuğu gerçekleştiriliyor. 90 saniye kadar kısa bir sürede tamamlanan bu uçuşun akıbeti ne?

Dünyanın en kısa uçak yolculuğu, 2,7 kilometre mesafe uzunluğunda. Uçuş süresi hava şartlarına göre değişebilse de iyi koşullar altındayken 90 saniye sürüyor.

Güneşliklerinizi kapatıp, kemerlerinizi bağlayın ve bakalım bu uçuş nereden nereye, hangi havayolu şirketi tarafından, ne zamandır yapılıyormuş?

Bu uçuş, iki ada arasında yapılıyor.

Dünyanın en kısa uçak yolculuğu, İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Adaları'nda bulunan; Westray ve Papa Westray adlı iki küçük ada arasında gerçekleştiriliyor. Mesafe sadece 2,7 kilometre (0,9 deniz mili) kadar kısa.

Uçuş süresi hava şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor ve ortalama 2 dakika olarak biliniyor ancak hiçbir aksilik çıkmazsa 90 saniyede varıldığı oluyor.

1967 senesinden beri yapılıyor.

Rota, “Loganair” havayolu şirketi tarafından gerçekleştiriliyor ve şirket bu uçuşu 1967 yılından beri düzenli olarak yapıyor. Hem adalar arasında başka bağlantı bulunmadığından hızlı bir seyahat seçeneği olarak görülüyor hem de turistik bir deneyimi de içeriyor.

Dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak tanınan bu sefer, Britten-Norman Islander tipi küçük bir uçakla gerçekleştiriliyor ve çoğunlukla sadece birkaç yolcu taşıyor. Yerel halk ile turistler için ilgi çekici bir ulaşım aracı olmasının yanı sıra havacılık dünyasında da özel bir yere sahip!

Havacılıkla ilgili göz atabileceğiniz diğer içeriklerimiz: