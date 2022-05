Yemek yemek dünyada var olan insanlar için ortak bir kavram. Herkes yemek yemeyi sever ve herkes lezzetli şeyler tatmayı, denemeyi sever. İşte bu lezzetleri size sunan yerler olan restoranlar arasında öyleleri var ki, adını dünyanın en iyi ve en pahalı restoranları arasına yazdırmış.

Dünyada bitmeyecek en büyük iki sektör sağlık ve yemek sektörü olabilir. İnsanlar dünya üzerindeki varlığını sürdürdükleri sürece bu iki sektör de varlığını sürdürmeye devam edecekler. Çünkü bu iki sektör mecburiyetten ve ihtiyaçtan doğdukları için bitmeleri pek mümkün değil. Bu yazımızda bizi ilgilendiren durum ise yemek sektörü.

Yemek sektörü oldukça büyük bir sektör. Öyle ki yemekler ülkeden ülkeye dünyanın dört bir yanında farklılık gösterebiliyor. Durum böyle olunca bu da birbirinden farklı binlerce restoranın var olmasına sebep oluyor. Tabii ki bu restoranlarda lezzet, fiyat, sunum, performans, görsellik gibi birçok farklı türde konuklarına hitap etmeye çalışıyor. Bu yazımızın konusu ise bu restoranlar arasında bilinen dünyanın en pahalı restoranları hakkında.

Dünyanın en pahalı restoranları:

Suyun altında bir sunum yapan: Ithaa Undersea - Maldivler

Dünyanın ilk sualtı restoranı olarak bilinen Ithaa Undersea Maldivlerdeki Rangali adasında bulunuyor. Restoranda yemek yemek kişi başına yaklaşık 320 dolara mal oluyor. Fakat bunun karşılığını oldukça iyi bir şekilde alıyorsunuz. Hint okyanusunun beş metre altında bir manzarayla kim yemek yemek istemez ki? Restoran anlık olarak 14 kişiye kadar konuk alabiliyor. Konuk olarak restoranda bulunduğunuzda dünyanın en iyi şaraplarıyla eşleşen şaraplar, kaliteli yemek çeşitleri ve kokteylleri ile oldukça lüks bir deneyim sizi bekliyor. Rezervasyon yapabilmek için adanın en büyük beş yıldızlı beldesinde yanı Conrad Rangali’de kalmanız gerekiyor.

Nitelik yerine nicelikle öne çıkan: Aragawa - Japonya, Tokyo

Japonya’nın Tokyo kentinde yer alan Aragawa görünüşünün aksine sahip olduğu içeriklerle ön plana çıkan bir restoran. Çünkü Aragawa eski bir ofis binasının bodrum katında yer alıyor. Genel restoranların aksine Aragawa her şeyi hürce ve istediğiniz sırayla seçebileceğiniz alakart bir menü sunuyor. Böyle bir senaryoda yemeğin fiyatı kendi isteğinize göre şekilleneceği için net bir fiyat söylemek zor fakat genel olarak 260 - 370 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Restoran Kobe ve Wagu gibi seçkin sığır etlerine ve sahipliği yapıyor ve sığır eti ile ön plana çıkıyor.

Çeşit çeşit sunumlarıyla öne çıkan: Kitcho Arashiyama - Japonya, Tokyo

Tokyo’da bulunan Kitcho Arashiyama, sahip olduğu üç tane Michelin yıldızı Japonya’da bulunan altı restoran içerisinde en iyisi olarak biliniyor. Alakart bir menünün aksine oldukça kaliteli malzemeler eşliğinde on çeşit bir tadım menüsü sunan Kitcho Arashiyama aynı zamanda hoş tasarımı ile de tanınan bir restoran. Üç Michelin yıldızına sahip olmak düşündüğünüzden daha büyük bir olay. Bu restoranda yemek yemek, 350-450 dolar arasında bir ödeme yapmayı gerektiriyor. Restoran her bir yemeğin sunumuna ve bu sunumlar arasındaki zamanlamalara oldukça özen gösteriyor. Şu an ki baş şef Kunio Tokuoka ise en iyiden daha kötüsünü kabul etmiyor.

Et ürünleri ile öne çıkan: Guy Savoy - Paris, Fransa

Guy Savoy’da kazandığı Michelin yıldızları ile ön plana çıkıyor. 2 farklı yerde adını taşıyan Guy Savoy’ın bir restoranı Las Vegas’ta diğeri ise Paris, Fransa’da bulunuyor. Fakat Fransa’daki şube ana şubesi olarak biliniyor. Ağırlıklı olarak et odaklı 13 çeşit sunum menüsü karşınıza çıkaran Guy Savoy, içecekler olmadan kişi başı 626 dolara denk geliyor. Guy Savoy, Gordon Ramsey’in eğitiminden sorumlu olan kişi ve aynı şekilde dünyaca ünlü dört farklı restoranı daha bulunuyor. Bu yüzden yemek yerken hayal kırıklığına uğramayacağınızın garantisi kesin.

Üstün deneyimi ilke edinen: Restaurant De L’Hotel De Ville - Crissier, İsviçre

Yemek deneyimi konusunda dünyanın en iyilerinden biri olan De L’Hotel De Ville aynı zamanda dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak biliniyor. Kişi 415 dolar gibi bir fiyat ödemeye hazırsanız on bir çeşitlik bir tatma menüsü sizi bekliyor. Yemeğinizin yanı sıra da 40 sayfalık şarap listesinden gönlünüzce olanı seçebilirsiniz. Aynı şekilde üç Michelin yıldızına sahip olan De L’Hotel De Ville, olağanüstü bir deneyim sunmayı kendine ilke edinmiş Frank Giovani tarafından yönetiliyor.

Nesiller boyu aile şirketi olarak çalışan: Maison Pic Valence - Fransa, Paris

Tam bir aile şirketi nezihinde çalışan Pic Valence, uzun yıllardır ailenin farklı fertleri tarafından yönetildi. Şu anki yöneticisi Sophie Pic ise üç Michelin yıldızlı restoran yöneten kadınlardan bir tanesi. Pic Valence dokuz çeşitlik bir tadım menüsü ile karşınıza çıkıyor ve Sophia Pic yemeklerine deneysel yaklaşımları ile tanınıyor. Bunu yapmaktaki amacı ise hem görsel olarak göze hitap etmek hemde tat olarak damaklara hitap etmek. Pic Valence şu an 130. yılını geçiriyor ve uzun jenerasyonlar boyunca da devam edecekmiş gibi görünüyor. Burada yemek yemenin maliyeti ise kişi başı yaklaşık 445 dolar.

Basit ve temel lezzetleri sunum haline getiren: Masa - New York, Amerika Birleşik Devletleri

Masa, sadeliği ve sadece temel, basit lezzetlere odaklanan bir restoran olmasıyla biliniyor. Yemek olarak basit bir suşi tadım menüsüyle karşınıza çıkan Masa aslında tam olarak bir menüye sahip değil. Çünkü şefler sadece o gün mevcut olan malzemeleri kullanıyorlar. Kişi başı 600 dolarlık fiyata sahip Masa, genellikle ünlü insanların ziyaret ettiği bir mekan. Yinede suşi konusunda kesinlike dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.

Sadece 10 kişiye yaptığı ev sahipliği ile: Ultraviolet - Şangay, Çin

Dünyanın en elit restoranlarından biri olmasının getirisi olarak, aynı zamanda da en pahalı restoranlarından biri olan Ultraviolet, Şangay’da bulunuyor. Ultraviolet hakkındaki en ilginç detay ise 10 kişiyi barındıran tek bir masa ile çalışıyor olması. Ultraviolet 900 dolar için 10-20 adet yemek türü karşınıza çıkarıyor. Bu yemek türlerinden her biri farklı içeriklere sahip ve kendince özel kısımları vurguluyor. İşin daha güzel olan kısmı ise Ultraviolet’in tat dışındaki diğer duyulara da hitap ediyor oluşu. Yemek yerken arka planda sesler ve görsel efektlerle farklı duyulara da hitap edip yemekten aldığınız keyfi arttırmak Ultraviolet’in nezih özelliklerinden bir tanesi.

Şarap konusundaki zenginliği ile bilinen: Per Se - New York, Amerika Birleşik Devletleri

Üç Michelin yıldızı ile karşınıza çıkan Per Se, enfes lezzetleri ve son derece hassas bir sunuma sahip olmasıyla biliniyor. Vejetaryen seçeneği de dahil olmak üzere 3 çeşit tadım menüsü sunan Per Se, popülarite olarak Fransız ve Amerikan mutfağından lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Kişi başı yaklaşık 600 dolarlık fiyatı olan restoran 19 masaya sahip ve Colombus Park veya Central Park gibi manzaralara da ev sahipliği yapıyor. Şarap konusunda da oldukça zengin olan Per Se 2.000’den fazla türde şaraba sahip.

Dudak uçuklatan fiyatıyla: Sublimotion - Ibiza, İspanya

İspanya, Ibiza’da bulunan Sublimotion oldukça dudak uçuklatan bir fiyata sahip. 20 servislik bir tadım menüsü için Sublimotion kişi başı 2,380 dolar alıyor. Pahalı olmasının yanı sıra restoran adet sezonluk şekilde çalışıyor. Haziran ve Eylül ayları arasında açık olan Sublimotion yılın sadece birkaç ayı açık kalıyor. Fakat bir şekilde burada kendinize masa ayırtırsanız, 25 farklı profesyonelden oluşan bir ekip 3 saat boyunca size 20 çeşit tadım menüsü sunuyor. Üstelik yemeğinizi yerken sanal gerçeklik gösterileri ve projeksiyon gibi görsel efektler de size eşlik ediyor. Kısacası Sublimotion yemeği ve eğlenceyi bir arada harmanlamayı amaçlıyor.