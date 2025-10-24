Dünyanın En Ucuz İnsansı Robotu Tanıtıldı (iPhone'dan Ucuz)

Çinli robot şirketi Noetix, dünyanın en ucuz insansı robotu olan Bumi'yi tanıttı. Bu robot, çok uygun fiyatına rağmen gayet iyi özellikler sunuyor.

İnsansı robot sektörü günden günde daha da gelişiyor ve bilim kurgu filmlerini aratmayan bir hâle geliyor. Ancak hâlâ geniş çapta müşterilere ulaşacak seviyede fiyatlara sahip robotlar yok. Piyasaya sürülen robotların binlerce dolara satıldığını görüyoruz. Ya şirketler ya da zenginler tarafından alınabiliyorlar.

Şimdi ise bu konuda sevindirici bir hamle yaşandı. Çinli robotik şirketi Noetix, **dünyanın en ucuz insansı robotu Bumi’yi **tanıttı. Bumi, insansı robot alanında devrim yaratarak bu teknolojinin her türden kullanıcı tarafından erişilebilir olmasını sağlamada büyük bir adım olabilir.

1370 dolara (57 bin TL) satılacak

Bumi’nin tasarımını yukarıdan görebilirsiniz. Bu robot, yalnızca 94 santimetre boyunda ve 12 kg ağırlığında. Bumi’nin öyle Unitree, Figure, Tesla gibi şirketlerden gördüğümüz karmaşık işlemler yapabilen yüksek performanslı robotlar gibi olmadığını belirtelim. Ucuz, temel işlevleri olan bir robot.

Daha küçük boyutlara ve hafif yapıya sahip Bumi, spesifik olarak eğitim ve bazı ev işleri için tasarlandı. Ses desteğiyle kişisel asistan görevi bile görüyor. Gelen bilgiler, küçük boyutuna rağmeniyi performans gösterdiği yönünde. Dengeli bir şekilde yürüyebiliyor, hatta dans edebiliyor. Bunları hiçbir sorun yaşamadan yapıyor. 48V bataryaya sahip Bumi’nin 2 saat çalışma süresi sunduğunu belirtelim.

Noetix’in aktardığına göre Bumi, sektörün ilk “tüketici seviyesindeki” insansı robotu. Fiyatı ise **1370 dolar (57 bin TL). **Yani bir iPhone fiyatından ucuz. Karşılaştırma yapacak olursak Unitree gibi şirketlerin robotları minimum 6-7 bin dolarlardan başlıyor. Ciddi anlamda daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Robot, kasımda Çin’de festivallerde gösterilmeye başlayacak.