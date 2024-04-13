1961 yılında hayata gelen ve beyinlerinin yüzde 30'u ortak olan dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri öldü. Yapışık ikizlerin, 30 yıldan fazla yaşamaları beklenmiyordu.

ABD'de yaşayan ve "dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri" olarak bilinen Lori ve George Schappell ikilisi, hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, yapışık ikizlerin Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükleri sırada hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Dünyanın en yaşlı yapışık ikizlerinin ölüm nedeni açıklanmadı.

18 Eylül 1961 tarihinde dünyaya gelen Lori ve George Schappell'in kafa tasları kaynamış olarak doğmuşlardı. Yapılan incelemelerde, beyinlerinin yüzde 30'unun ortak olduğu tespit edilmişti. Ayrılmayı düşünmeyen kardeşler, yapışık ikizliğin en nadir görülen türlerinden bir tanesini yaşamışlardı. Üstelik sadece 30 yıl yaşamaları bekleniyordu.

İkizlerden biri, 2007'de cinsiyet değiştirdi

Ortak bir beyne sahip olan Lori ve George Schappell, karakter açısından çok farklı bireylerdi. Hatta George Schappell, 2007 yılında bir karar almış ve cinsiyet değiştirip, erkek olmuştu. Ancak George Schappell, biraz daha dezavantajlı durumdaydı. Kardeşi özgürce yürüyebiliyorken kendisi tekerlekli sandalyeye mahkûmdu.

Pek çoğumuz en ufak bir sağlık sorununa isyan ederken onlar, hayatı yaşamayı seviyorlardı. Birlikte seyahat ediyor, kariyer planlamaları yapıyorlardı. Hatta her ikisi de farklı kariyer planlarına kısmen de olsa ulaşabildiler. Ancak şimdi, tüm bunlar geride kalmış oldu...