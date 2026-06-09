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İNTEL'İN KEFİL OLDUĞU LAPTOPLA BİR HAFTA GEÇİRDİK: Lenovo Yoga Slim 7 Alınır mı?

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

14 inç OLED ekranı, 14,9 mm inceliği ve 1,39 kg ağırlığıyla taşınabilirliği öne çıkan bu cihazın, Intel Core Ultra 5 125H işlemcisiyle sunduğu performansa yakından baktık.

NPU (yapay zeka) biriminin programlardaki hızlandırıcı etkisini, klavyedeki Copilot tuşunu ve 65Wh kapasiteli bataryanın tam günlük mesai şartlarında ne kadar dayandığını gerçek senaryolarla test ettik.

Lenovo Yoga Slim 7 Özellikleri

  • İşlemci (CPU): Intel Core Ultra 5 125H
  • Grafik Birimi (GPU): Intel Arc Graphics
  • Bellek (RAM): 16 GB LPDDR5x
  • Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
  • İşletim Sistemi: Windows 11 (Single Language)
  • Ekran: 14 inç OLED, Full HD+, 60Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı, DisplayHDR True Black 500
  • Kamera: FHD (1080p) + IR (Kızılötesi) web kamerası
  • Ses Sistemi: Dolby Atmos destekli dört adet hoparlör
  • Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3
  • Boyutlar ve Ağırlık: 312 x 221 x 14.9 mm | 1.39 kg
  • Batarya ve Şarj: 65Wh lityum polimer batarya, Rapid Charge Express (Hızlı Şarj) desteği

Bu video Intel Türkiye ve Teknosa işbirliğiyle çekilmiştir.

Laptop

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