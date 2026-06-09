İNTEL'İN KEFİL OLDUĞU LAPTOPLA BİR HAFTA GEÇİRDİK: Lenovo Yoga Slim 7 Alınır mı?

14 inç OLED ekranı, 14,9 mm inceliği ve 1,39 kg ağırlığıyla taşınabilirliği öne çıkan bu cihazın, Intel Core Ultra 5 125H işlemcisiyle sunduğu performansa yakından baktık.

NPU (yapay zeka) biriminin programlardaki hızlandırıcı etkisini, klavyedeki Copilot tuşunu ve 65Wh kapasiteli bataryanın tam günlük mesai şartlarında ne kadar dayandığını gerçek senaryolarla test ettik.

Lenovo Yoga Slim 7 Özellikleri

İşlemci (CPU): Intel Core Ultra 5 125H

Grafik Birimi (GPU): Intel Arc Graphics

Bellek (RAM): 16 GB LPDDR5x

Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: Windows 11 (Single Language)

Ekran: 14 inç OLED, Full HD+, 60Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı, DisplayHDR True Black 500

Kamera: FHD (1080p) + IR (Kızılötesi) web kamerası

Ses Sistemi: Dolby Atmos destekli dört adet hoparlör

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

Boyutlar ve Ağırlık: 312 x 221 x 14.9 mm | 1.39 kg

Batarya ve Şarj: 65Wh lityum polimer batarya, Rapid Charge Express (Hızlı Şarj) desteği

Bu video Intel Türkiye ve Teknosa işbirliğiyle çekilmiştir.