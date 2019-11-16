Bill Gates, Dünyanın En Zengin İnsanı Unvanını Geri Aldı

Dünyanın en zengin insanları denildiğinde akla ilk olarak Microsoft’un ve Amazon’un sahipleri olan Bill Gates ve Jeff Bezos geliyor. Bu ikili dünyanın en zengin iki insanı konumunda bulunuyorlar ve dönem dönem kendi aralarında koltuk değişimi yaşıyorlar. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra bir koltuk değişimi daha yaşandı ve Bill Gates, yeniden dünyanın en zengin insanı oldu.

Bloomgberg’de yer alan habere göre Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyanın en zengin insanı unvanını, iki yıllık bir aradan sonra dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’tan tekrar geri aldı.

En zengin 500 insanın servetini takip eden Bloomberg Milyarderler İndeksi, ABD borsasının kapanması sonrası güncellendi. Amazon’un yaşadığı kâr düşüşü sonrası Bill Gates, aradaki farkı kapattı ve öne geçmeyi başardı. Ancak Bloomberg’ün haberine göre şirketlerin değeri eşit düşüş gösterdi.

Bill Gates’in yükselişi

Şirketlerin eşit derecede düşüş göstermesine rağmen Bill Gates’in sıralamadaki yükselişine, ABD’nin Savunma Bakanlığı Pentagon’un 10 milyar dolar (57,5 milyar TL) değerindeki bulut bilişim anlaşmasını Amazon ile değil Microsoft ile imzalamasının da katkısının olduğu düşünülüyor. 25 Ekim’de duyurulan anlaşma sonrası Microsoft’un hisseleri yükselirken, duyurudan sonra Amazon’un hisseleri %2’lik bir düşüş göstermişti.

Menkul kıymet borsasındaki bu değişim, Bill Gates’in servetini 110 milyar dolar (631 milyar TL) seviyesine getirerek kendisini dünyanın en zengin insanı koltuğuna tekrar oturttu. Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un serveti ise 108,7 milyar dolar (624,51 milyar TL) olarak hesaplandı.

Jeff Bezos’un serveti, eşi MacKenzie Bezos’tan boşanması sonrası da ağır darbe almıştı. MacKenzie Bezos, boşanma sonrası Amazon holdinginin %25’inin sahibi olmuştu. Bloomberg, haberinde Bill Gates’in çok yüksek bir net servete de sahip olabileceğini ancak kendisinin 1994 yılından bu yana Bill & Melinda Gates Vakfı’na 35 milyar dolardan fazla bağışta bulunduğunu aktardı.

CEO’su konumunda Susan Desmond-Hellman’ın oturduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, fakir ülkelerdeki çocukların eğitiminden, Afrika ülkelerindeki genç annelerin sağlık sorunlarına kadar birçok konuda insanların yaşam kalitesini artırmaya çalışıyor. Vakfın Küresel Sağlık Bölümü, Küresel Gelişim Bölümü ve Küresel Büyüme ve Fırsat Bölümü gibi farklı sorunlara odaklanan bölümleri bulunuyor.