Dünya'nın İçinden Gelen Gizemli 'Hayalet Parçacıklar'

İtalya’da bulunan dünyanın en büyük yeraltı araştırma merkezi Laboratori Nazionali del Gran Sasso’da yapılan yeni araştırmada, yer kabuğunun içinden gelen yeni “hayalet parçacıklar” keşfedildi. Keşif, yerin 1.400 metre altında çalışan Borexino dedektörü kullanılarak yapıldı.

İtalya'daki Gran Sasso dağının altında yer alan Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dünyadaki en büyük yeraltı araştırma tesisi olarak biliniyor. Burada, gezegenimizin yapısına yönelik zihin açıcı çalışmalarına devam eden bilim insanları, yer kabuğunun içinden gelen yeni "hayalet parçacıklar" keşfettiler.

Geoneutrinolar olarak bilinen bu gizemli parçacıklar, nadiren madde ile etkileşime girmesi nedeniyle tespit edilmesi neredeyse imkansız; ancak dünyanın en büyük yeraltı laboratuvarında çalışan araştırmacılar, daha önce olduğundan iki kat fazla etkinlik keşfetti.

Bilim insanları, maddeyle neredeyse hiç etkileşime girmeyen bu parçacıkları tespit etmek için bir yeraltı laboratuvarında çalışıyorlar

Yerin 1.400 metre altına gömülen Borexino dedektörü kullanılarak tespit edilen 53 yeni aktivite, ayaklarımızın altında gerçekleşen; ancak büyük ölçüde gizemli kalan süreçlere daha fazla ışık tutabilir. Geoneutrinolar, Dünya içindeki radyoaktif bozunma sırasında üretiliyor. İtalya'daki yeraltı araştırma merkezi Laboratori Nazionali del Gran Sasso'da bulunan Borexino dedektörü, bu partikül akışını tespit etmeyi amaçlıyor.

Bilim insanları, 2007'den beri nötrinoları izliyorlar. Geçen yıl araştırmacılar, yeni “hayalet parçacık” akışı tespit ettiler ve ölçümlerini daha keskin bir hale getirdiler. Borexino'nun iki bilimsel koordinatöründen biri olan Livia Ludhova, "Geoneutrinos, Dünya'nın içinde meydana gelen ve gezegenimizin tüm dinamiklerini yönlendiren enerjinin henüz bilinmeyen bir bölümünü üreten radyoaktif bozunumların izleridir" ifadelerini kullandı.

Yeni veriler, bilim insanlarının ayaklarımızın altındaki dünyada gerçekleşen gizemli süreçleri anlamalarına yardımcı olabilir. Araştırmacılar, Dünya içindeki radyoaktif süreçlerin, yüzeydeki hayatı değiştiren volkanik patlamalardan ve depremlerden sorumlu olduğunu belirtiyor. Bilim insanları, hayalet parçacıkları daha hassas bir şekilde ölçerek, bu gizemli süreçler hakkında daha fazla şey öğrenebileceklerini umuyorlar.