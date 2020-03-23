Dünyanın İlk Dijital Saati Modern Bir Tasarımla Geri Döndü

Dünyanın ilk dijital saatini üreten Hamilton, eski tasarımını modernize ederek günümüze taşıyan yeni saati Hamilton PSR'yi tanıttı. Hamilton PSR, popüler kültürde önemli bir yere sahip olan ilk dijital saat modellerinden ilham alıyor.

Dünyanın ilk dijital saati olan Hamilton Pulsar, 1970'lerin başından itibaren Elvis Presley, Sammy Davis Jr ve Yul Brynner gibi isimlerin kolunda sembol haline gelmişti. Pulsar hem fütüristik hem de klasik bir görünüme sahipti.

Pulsar P1, o dönemde 2.100 dolarlık fiyatıyla ortalama bir otomobilden daha pahalıydı ve sadece 400 adet üretilmişti. Saat, pil ömründen tasarruf etmek için yan tarafındaki bir düğmeye basarak etkinleştirilebilen kırmızı LED zaman göstergesine sahipti. Halefi Pulsar P2, çelik tasarıma sahipti ve 275 dolarlık fiyatıyla daha uygun bir seçenekti.

Hamilton Pulsar, yakın dönemde Man In Black serisi, Interstellar ve The Martian da dahil olmak üzere 500'den fazla filmde görünerek popüler kültürde sembol haline geldi. Hamilton, saatin 50. yıldönümünü kutlamak için bilim kurgu ve film meraklıları için Pulsar'ı geri getirdi.

Yeni Hamilton PSR, tasarım olarak Pulsar P2'den ilham aldı. Saat artık LED ışıklarla gösterilmiyor ve LCD ekran her zaman açık olacak şekilde kullanılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca ekranın parlaklığını OLED aydınlatma ayarlayabiliyor. Hamilton PSR 100 metreye kadar suya dayanıklı ve 40,88 x 34,70 mm boyutlarında.

Hamilton PSR, iki farklı renk seçeneğiyle üretildi. Bunlardan biri Pulsar P2 gibi paslanmaz çelikten üretildi ve fiyatı 745 dolar. Diğeri ise orijinal Pulsar gibi altın PVD kaplama ve 995 dolarlık fiyat etiketine sahip. Saatleri incelemek için Hamilton'un resmi sitesine buradan erişebilirsiniz.