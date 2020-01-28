Ben Gurion Havalimanı'nda devasa büyüklükteki bir ekranda, dijital bir saat bulunuyor. Ancak bu dijital saat, gerçek otomobiller kullanılarak oluşturuluyor. Bir spor salonunda bulunan araçların konumları, her dakika değiştiriliyor ve böylelikle güncel saat, havalimanındaki misafirlere aktarılıyor.

Saatler, çok uzun yıllardır hayatımızda olan önemli ürünler. Günün hangi diliminde olduğumuzu anlamamıza yardımcı olan saatler, eskiden daha çok duvarlarımızda asılı duruyordu ancak akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte duvar saatlerine duyulan ihtiyaç iyiden iyiye azaldı.

Şimdiyse sizlere, dünyanın en ilginç dijital saatinden bahsedeceğiz. Bu dijital saat, park halindeki gerçek otomobiller aracılığıyla oluşturulmuş. Dakikalar geçtikçe araçların yerleri değiştiriliyor ve bu durum sürekli olarak tekrarlanıyor. Üstelik bu dijital saat, kuş bakışı kamera aracılığıyla Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan devasa bir ekrana yansıtılıyor.

Park halindeki araçlardan oluşturulan dijital saat

Aslına bakacak olursak bu proje, geçtiğimiz dönemlerde "Matchbox" isimli oyuncaklar tarafından zaten yapılıyordu. Matchbox, bugün pek çok oyuncak dükkanında görebileceğimiz, hemen hemen kibrit kutusu büyüklüğündeki oyuncak arabaların genel ismi. Şimdi ise bir zamanlar oyuncak arabalarla yapılan proje, gerçek arabalarla yeniden hayata geçiriliyor.

Söz konusu araçlar, havalimanı yakınlarında bulunan bir spor salonunda bulunuyorlar. Dakikalar geçtikçe araçların yerleri değiştiriliyor ve güncel saat bu şekilde Ben Gurion Havalimanı'ndaki misafirlere aktarılıyor. Peki kim, neden böyle bir şey yapıyor? Aslına bakacak olursak bu sorunun yanıtının pek çok gizemle dolu olduğunu söyleyebiliriz.

Bazı kesimler, böyle bir projenin hayata geçirilmesinin tek amacının dikkat çekmek olduğunu düşünüyor. Bazı kesimlerse bu projenin Skoda tarafından finanse edildiğini ve esas amacın reklam olduğunu söylüyorlar. Ancak bu yaklaşımın gerçeği yansıtma ihtimali çok düşük çünkü saati oluşturan araçlar arasında Skoda'nın dışında Ford ve Opel gibi markalar da yer alıyor.

Devasa dijital saatin nasıl çalıştığını gösteren video