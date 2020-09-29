Dünyanın İlk Elektrikli Sürat Teknesi Yarış Serisi Duyuruldu

Dünyanın ilk elektrikli sürat teknesi yarış serisi olan E1, Monaco'da gerçekleştirilen lansman ile duyuruldu. Yarış serisinin başlangıç tarihi ise henüz bilinmiyor.

Otomotiv sektörü, geleceğini elektrikli motorlar üzerine inşa ediyor ve orta ya da uzak gelecekte uçaklardan transatlantiklere kadar deniz, hava ve karadaki tüm araçların elektrikli olacağı düşünülüyor.

2014/2015 sezonunda hayata geçirilen Formula E, dünyanın en popüler motor sporları organizasyonlarından Formula’ya elektrik entegrasyonu getirmeyi amaçlıyordu. Ayrıca Extreme E de benzer şekilde zorlu arazi koşullarında gerçekleşen off-road yarışlarına elektrifikasyon getiriyor.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi elektrifikasyon karayla kısıtlı kalmayacak ve hem hava hem su taşıtlarını da etkileyecek. Bugün Monaco'da yapılan açıklamayla dünyanın ilk elektrikli sürat teknesi yarış serisi E1 (tam adı UIM E1 Dünya Elektrikli Sürat Teknesi Yarış Serisi), resmen duyuruldu.

E1’in organize edilmesinin arkasındaki fikir son derece basit; karbon emisyonunu azaltmak ve okyanus kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalara dikkat çekmek. Yine de şu an için UIM E1 Dünya Elektrikli Sürat Teknesi Yarış Serisi’nin başlangıç tarihine dair herhangi bir bilgi yok.

Formula E ve Extreme E’nin de hayata geçirilmesinin arkasındaki isimlerden biri olan İspanyol iş insanı Alejandro Agag, yüzen taşıtların elektrifikasyon konusunda henüz emekleme aşamasında olduğunuz, E1’in elektrikli teknelerin benimsenmesini hızlandırabileceğini ifade etti.

Bir elektrikli sürat teknesi yarış serisi başlatma fikri, McLaren’in eski motor sporları direktörü ve havacılık mühendisi Rodi Basso ile Alejandro Agag tarafından bu yılın başlarında ortaya atılmıştı. Şu an için yarışların başlama tarihi bilinmese de kullanılacak araçların Star Wars’tan çıkmış gibi görüneceğini ve araçların 111 km/s azami hıza sahip olacağını biliyoruz.

E1 için yayınlanan video