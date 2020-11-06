Dünyanın İlk Eş Tasarımlı Özel Jeti ve Spor Otomobili

Porsche ve Embraer, bir Embraer Phenom 300E ile Porsche 911 Turbo S'i eş tasarımlı hale getiren Duet için ortaklık kurdu. Duet, bir özel jet ile spor otomobili aynı tasarım çizgileriyle kaplıyor.

Brezilyalı uçak üreticisi Embraer ve Alman spor otomobil üreticisi Porsche, dünyanın ilk eş tasarımlı özel jetini ve spor otomobilini ortaya çıkarmak için iş birliği gerçekleştirdi. Duet olarak olarak isimlendirilen ikili, normal şartlarda birbirlerinden tamamen alakasız iki taşıt olan Embraer Phenom 300E ile Porsche 911 Turbo S’i kardeş ürünler haline getiriyor.

Sadece 10’ar adet üretilen özel tasarım Embraer Phenom 300E ve Porsche 911 Turbo S’ten oluşan Duet, gümüş renk ağırlıklı bir tasarım dili ortaya koyuyor. Her iki araç da Brilliant Chrome ve Speed ​​Blue olarak adlandırılan tasarım detaylarına ve Jet Grey Metallic ve Platinum Silver Metallic olarak adlandırılan ana renklere sahip.

Tasarımcılar, 911 Turbo S ile Phenom 300E’yi görsel anlamda eşleştirmek için öylesine detaylı bir tasarım çalışması gerçekleştirmişler ki 911 Turbo S’in hava girişleri, Phenom 300E’nin motor yuvalarıyla uyumlu şekilde Brilliant Chrome’a boyanmış durumda. Ayrıca otomobilin kapı eşiğinde, uçağın ise kanadında, “No Step” yazısı yer alıyor.

Tasarımcılar iki aracın dış tasarımı kadar iç mekanda da bir uyum sağlamak için çaba göstermiş durumdalar. Örneğin, Phenom 300E’nin koltukları, 911 Turbo S ile neredeyse birebir aynı görünüme kavuşacak şekilde kaplandı. Ayrıca karbon fiber tasarım detayları da yine iki aracın tasarım bütünlüğünü sağlıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi iki şirket, Duet’i satın alanların kendilerini ‘özel’ hissetmesi için imkanları zorlamaktan geri durmuyorlar. Bu nedenle Duet satın alanlara özel bir pilot çantası, güzel bir hafta sonu tatili ve özel tasarım Porsche Design 1919 Globetimer UTC titanyum saat hediye edilecek.

Peki bir adet özel tasarım Porsche 911 Turbo S ve bir adet Embraer Phenom 300E’den oluşan Duet’in fiyat etiketi(!) ne kadar olacak? Duet için açıklanan başlangıç fiyatı 10,9 milyon dolar (yaklaşık 93.4 milyon TL) Ayrıca özelleştirme seçeneklerine göre fiyatın daha da artabildiğini belirtelim. Duet için ilk teslimatlar 2021 yılında gerçekleşecek.