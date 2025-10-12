Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Japonya merkezli traktör üreticisi Kubato, dünyanın ilk hidrojen yakıtlı ve otonom traktör modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor. Henüz konsept aşamada olan araç, tarım sektöründe dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

Otomotiv sektörü, son dönemlerde elektrikli modellere odaklanmış durumda. Hoş, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi dünyaca ünlü şirketler, yavaş yavaş bu trendden uzaklaşmaya başlamış durumda. Zira elektrikli otomobiller, istenilen seviyeye gelemediler. Hâl böyle olunca hibrit gibi alternatif çözümler üzerinde duruluyor.

Japon otomobil devleri ise elektrik konusunda zaten çekimser davrandılar. Mesela Toyota. Hibrit üniteye sahip otomobiller konusunda çok önemli işler yapan Toyota, hidrojen yakıtı üzerine düşüyor. Ancak hidrojeni değerlendiren tek firma Toyota değil. Türkiye'de de aktif olarak satış yapan Japonya merkezli traktör şirketi Kubato, çiftçilerin ilgisini çekmeyi başaracak bir traktör üzerinde çalışıyor.

Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı, otonom traktörü ile tanışın:

Kubato, geçtiğimiz ay düzenlenen Expo 2025 Osaka Kansai etkinliklerinde ilginç bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, dünyanın ilk hidrojen yakıtlı, otonom trafktörünü tanıttı. Henüz konsept aşamada olan bu traktör, tarım sektöründe yeni bir sayfanın kapısını aralayacak gibi görünüyor.

4,3 metre uzunluğunda, 2,2 metre genişliğinde ve 2,2 metre yüksekliğinde olan traktör, 100 beygir gücünde dizel motorla çalışan bir traktör ile eşdeğer güce sahip. Ancak tam dolu depoyla neler yapabildiğini şimdilik bilemiyoruz. Otonom yapısı ve hidrojen yakıtı kullanıyor olması, bu traktörü diğerlerinden ayırmayı başarıyor.

Şu an için "Autonomous Fuel Cell Tractor" ismiyle anılan araç, en çok da otonom sürüş özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Gelişmiş sensörler ve kameralarla donatılan traktör, uzaktan kontrol imkânı sunacak. Siz herhangi bir yerden direksiyon ve pedallar aracılığıyla bu traktörü uzaktan kontrol edebileceksiniz. Ayrıca Kubato'nun geliştirdiği bir arayüz ile traktörün tamamen otonom şekilde çalışması da mümkün olacak.

Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı, otonom traktörü, bir süre Japonya'da test edilecek. Ardından da seri üretim planlanıyor. Eğer bu proje başarıya ulaşırsa tarımla uğraşanlar, Autonomous Fuel Cell Tractor'den kolay kolay vazgeçemeyecekler diyebiliriz.