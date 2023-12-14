Avustralyalı bilim insanları, insan beyni ile aynı ölçekte işlem yapabilme kapasitesine sahip bir süper bilgisayar inşa ediyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarlar da gelişimlerine devam ediyor. Bu gelişimin bir sonraki adımı ise süper bilgisayarlar olacak. Avusturalyalı bilim insanları, insan beyni gibi 228 trilyon sinaptik operasonu 1 saniyede gerçekleştirebilen nöromorfik bir süper bilgisayarı geliştirme sürecinde olduklarını açıkladı.

İnsan beynine eş değer süper bilgisayar

Son dönemin en popüler teknolojilerinden birisi olan yapay zekâ, çalışmak için çok fazla işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. NVIDIA'nın tek satıcı konumunda olduğu bu alanda tüketilen enerji de oldukça fazla. Dünyanın küresel ısınmayla başa çıkmak için karbon salınımını azaltma çabaları, bu enerji tüketiminden olumsuz etkileniyor. NVIDIA sunucuları, küçük ülkelerin çoğundan daha fazla enerji tüketiyor.

Bu sorunun çözümü ise bilgisayarlarımızda yatıyor ancak bu bilgisayarlar, masaüstü ya da dizüstüler değil "boyun üstü" bilgisayarlarımız olan beynimiz. Çevremizden gelen karmaşık ve ayıklanmamış verileri algılayıp işimize lazım olanları öne çıkarmak, insan beyni için oldukça kolay. Üstelik, elektronik cihazlara kıyasla çok az enerji tüketiyor.

Western Sydney Üniversitesinden bilim insanları da bu yüzden DeepSouth adını verdikleri nöromorfik süper bilgisayar projesinde beynimizi örnek alıyor. Tamamlandığı zaman bu makine, insan beynindeki nöral ağı ve o ağın hareketlerini insan beynine denk bir seviyede taklit edebilecek. Araştırmacılardan Profesör Andre van Schaik, insan beynindeki nöral atımları GPU ve CPU'lar ile taklit etmenin çok yavaş ve verimsiz olduğunu, kendi sistemlerinin ise bunu değiştireceğini söylüyor. Yeni makine biyomedikal çalışmalarda, robotikte, uzay araştırmalarında ve büyük ölçekli yapay zekâ modellerinde kullanılacak.

Öte yandan DeepSouth, temel olarak çok küçük verileri çok hızlı şekilde iletmeyi ve işlemeyi amaçlıyor. Dell ve Intel'in de desteklediği projede hedef en güçlü cihazı yapmak değil, en hızlı ve verimli sistemi ortaya çıkarmak. Belki de DeepSouth gelecekte yeni araştrmaların yolunu açacak ve bilişimi değiştirecek bir yaklaşımın ilk adımlarını atıyor.

DeepSouth'un 2024 yılının Nisan ayında çalışmaya başlaması bekleniyor. DeepSouth'un kapasitesi ihtiyaca göre artırılıp azaltılabilecek.