Yeni nesil bireysel uçuş araçları, tarihte ilk defa bir yarışta karşımıza çıkacak. Üstelik bu yarışa bir aydan az bir süre var.

Son yıllarda internette bir görünüp bir kaybolan bir fenomen var: Iron Man gibi havalarda uçan insanlar. Bu kişiler, jet iticilerle tek kişilik uçuş keyfi yaşıyorlar. Kişisel jetpack üreticisi olan Gravity Industries, bu araçları popüler hâle getirmenin yolunu bulmuşa benziyor: Bir yarış düzenlemek.

Tek rakipleri THY

İnsanlık olarak hızlı giden bir şey bulduğumuz anda yarışmaya ya da yarıştırmaya başlıyoruz, hiçbir şey olmasa kendimiz koşu yarışları yapıyoruz. Söz konusu kendi başına uçabilen insanlar olduğunda da bir yarış fikrinin ortaya çıkması hiç de şaşırtıcı değil. Gravity'nin kurucusu olan Richard Browning de motosiklet yarışlarını örnek göstererek, ikinci motosiklet yapıldıktan hemen sonra ilk yarışın yapıldığını belirtiyor.

Aslında tek kişilik uçuş deneyimi üzerine çalışan birden fazla marka var, bunlardan Mayman Havacılık, bilim kurgunun geleneksel jatpackleri ve uçan motosikletleri üzerinde çalışırken Zapata ise jet tahtaları ve yüksek hızlı uçan go-kartlara odaklanmış durumda. Jetman firması ise jet kanatları üzerinde çalışıyor.

İşte yarış testinden ilk görüntüler:

https://youtu.be/JzHWSqMdo1I

Bu sistem uçamk için fiziksel eforun da yüksek olmasını gerektiriyor. Manevralar da manuel olarak yapılıyor. 1050 beygir güç üreten 27 kilogramlık bu set, ABD'de 483 bin dolara (+ vergi) satılıyor.