Dünyanın İlk Katlanabilir Ayaklı Masası MOFT Z ile Tanışın

Uzun süre hareketsiz bir şekilde bilgisayar başında çalışmak, sırt ve bel ağrısı, gözlerde kuruluk ve varis gibi pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Bu soruna bir çözüm getirmek isteyen MOF adlı bir start-up şirketi, ‘dünyanın ilk portatif ayaklı masası’ dediği MOFT Z'’yi tanıttı.

Sürekli bilgisayar başında oturduğunuz bir işiniz varsa, yukarıda bahsettiğim rahatsızlıklardan muzdarip olma ihtimaliniz bir hayli fazla. Yapılan araştırmalar, ofis çalışanlarının çok büyük bir bölümünün, işle ilgili muzdarip oldukları sağlık sorunları nedeniyle verimli bir şekilde çalışamadıklarını gösteriyor.

Bazı insanlar, kendilerine çok daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla ayakta çalışabilecekleri masaları tercih etse de, çok sık seyahat eden ve sürekli mobil halde olan kişiler, bu imkandan faydalanamıyor.

Tam da bu noktadan yola çıkan Amerikalı start-up şirketi MOF, dünyanın ilk katlanabilir ayaklı masası olan MOFT Z'’yi geliştirdi. Hareket halindeki çalışanlar için tasarlanan masa, maksimum 10 inç yüksekliğiyle, hemen hemen herkes için mükemmel bir ayakta çalışma ortamı sağlıyor.

MOFT Z ayrıca kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde 25, 45 ve 60 derece olmak üzere üç farklı formda ayarlanabiliyor. Belge yazmak veya internette dolaşmak isteyen kullanıcılar, 25 derecelik açıyı tercih edebilirler. 45 derecelik açı, mini bir çalışma alanı oluşturmak için harici klavye ve fare gibi çevre birimleri için oldukça işlevsel bir alan sağlıyor. 60 derecelik açı ise çizim yapan kişilere muazzam bir konfor vadediyor.

MOFT Z'nin temel tasarım özelliklerinden biri de taşınabilir olması. Origami'den esinlenen bir katlanan tasarımına sahip olan stant, saniyeler içinde bir dergi veya kitap formuna bürünebiliyor. Böylece çalışma masanızı sırt çantanıza, hatta kolunuzun altına koyabiliyorsunuz. Bir Kickstarter kampanyasının parçası olarak geliştirilen MOFT Z, bugün itibarıyla 49 dolar fiyat etiketi ile satışa çıktı.

MOFT Z tanıtım videosu