San Francisco merkezli Altwork şirketi, ofis çalışanlarının sırt üstü yatarak çalışabilecekleri oldukça ilginç bir masa tasarladı. Hem fiziksel rahatsızlıkları en aza indirmeyi hem de verimliliği artırmayı amaçlayan bu masanın fiyatı ise tam 7.600 dolar.

Ofis çalışanlarının çoğu, sırt ve bel ağrısı, gözlerde kuruluk ve varis gibi rahatsızlıklardan muzdariptir. Uzmanlar, işverenlerin ve çalışanların şimdiden harekete geçmeleri ve iş yerlerinin sebebiyet vereceği sağlık sorunlarını ele almaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Tam bu noktada, merkezi San Francisco’da bulunan Altwork adlı şirketin geliştirdiği bir masa, yukarıda bahsettiğimiz tüm rahatsızlıkların önüne geçmeyi hedefliyor. İlk olarak 2016'da 5.500 dolar karşılığında piyasaya sürülen Signature Station isimli masa, güncellenmiş versiyonu ile karşımıza çıktı.

Altwork'e göre bu özel masa, geleneksel masalara kıyasla çok daha verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyor. Sırt üstü yatarak çalışmanın hem fiziksel rahatsızlıkları en aza indirmeye hem de verimliliği artırmaya katkıda bulunacağını belirten şirket, kullanıcıların kendileri için seçtikleri özelleştirilebilir bir açıda oturarak çalışabileceklerini de söylüyor.

Ofis çalışanlarını fiziksel rahatsızlıklardan korumayı vadeden çalışma masası

Dişçi koltuklarına çok benzeyen Signature Station, yatış pozisyonunda monitörün yüzünüze düşmek üzere olduğu hissini verse de, üstün güvenlik sözü veriyor. Altwork, klavye ve mouse dahil olmak üzere her şeyi güvenli bir şekilde yerinde tutmak için masasının alt tarafında bir dizi mıknatıs kullanıyor. Sırt üstü yatarak çalışmanın etkileri konusunda yapılan pek fazla çalışma yok; ancak eldeki bilimsel veriler, söz konusu pozisyonun bilişsel performansa önemli bir katkı yaptığını gösteriyor.

Altwork'e göre gövde ve bacakları 90 derecelik bir açıyla standart oturma pozisyonunda tutarak çalışmak, vücuttaki kan akışını engelliyor. Şirket, bacaklarınız ve gövdeniz en az 135 derecelik bir açıyla uzandığında, kanın vücudunuzda daha serbestçe hareket edebildiğini söylüyor. Günlük ofis işlerinizi bu masada halletmenin bedeli ise tam 7.600 dolar.

2019'da Birleşik Krallık'ta 1.000 ofis çalışanı arasında yapılan bir araştırmada, neredeyse yarısının düzenli olarak baş ağrısı ve sırt ağrısı çektiğini ortaya koyulmuştu. Araştırmacılar ayrıca söz konusu şikayetlere dayanarak gelecekte ofis çalışanlarının nasıl görüneceklerini ortaya koymak için kamburlaşmış bir sırta, varisli damarlara ve kanlanmış gözlere sahip olan ‘Emma’ adında bir model tasarlamışlardı.