Dünyanın İlk Lüks İnsansı Robotu Tanıtıldı (Yetenekleri Değil Tasarımı Lüks)

Caviar, Unitree G1'in insansı robotunu kullanarak Aladdin adını verdiği lüks ve değerli taşlarla süslenmiş yeni bir konsept robot duyurdu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Caviar, Unitree G1 insansı robot platformunu temel alarak “Aladdin” adını verdiği, altın ve değerli taş detaylarıyla süslenen lüks bir konsept robot duyurdu. Şirket bu projeyi seri üretim bir ürün gibi değil, yalnızca sipariş üzerine hazırlanan “koleksiyonluk” bir çalışma olarak konumlandırıyor.

Aladdin’in dikkat çeken tarafı, robotun mühendislik altyapısından çok dış tasarım dili. Arap kültürü ve İslami sanattan esinlenen motifler, chapan/kaftan benzeri kıyafet referansları ve törensel bir “soylu cübbe” hissi veren kıvrımlı siluetler öne çıkarılıyor. Her robot, alıcının seçtiği desenlere göre elden işçilikle kişiselleştiriliyor.

"Aladdin" nasıl görünüyor?

Teknik tarafta ise Aladdin, Unitree G1 platformunu koruyor. Yaklaşık 130 cm boy, 35 kg ağırlık ve 23 serbestlik derecesi gibi özellikler sayesinde yürüyebiliyor, denge sağlayabiliyor ve daha “insansı” hareketler sergileyebiliyor.

Şirket, projeyi “Binbir Gece Masalları”ndaki Aladdin'e benzeterek hayata geçirmiş durumda. Bu kez lambadan çıkan bir cin değil, yapay zekânın can verdiği bir makine var desek yalan olmaz. Fiyat ise şimdilik belirsiz ama ulaşılabilirliği güç olacağı kesin.

