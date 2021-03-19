Dünyanın İlk Tesla Motorlu Elektrikli Range Rover Classic'i

E.C.D. Automotive Design, dünyanın ilk Tesla motorlu elektrikli Range Rover Classic'ini tasarladı. Gücünü Tesla elektrikli motorundan alan araç gerek tasarımı gerekse teknik özellikleriyle görenleri etkilemeyi başarıyor.

Özel Land Rover'lar ve Defender modelleri oluşturma konusunda uzman bir şirket olan E.C.D. Automotive Design, dünyanın ilk Tesla elektrik motorlu Ranger Rover Classic'ini tanıttı. Tamamen özelleştirilmiş bu Tesla motoruyla uydurmak için Electric Classic Cars ile iş birliği yapan şirket, 3D tasarım renderlarını oluştururken müşteriye sınırsız özelleştirme seçeneği sundu.

Şirket, Tesla motorlu bu Range Rover Classic'i tasarlamanın tam 2.200 saat sürdüğünü söylerken ortaya çıkan sonuç ise tüm bu emeklere değmiş gibi görünüyor. 100 kWh pil takımıyla donatılan elektrikli Range Rover Classic; şarj süresi, menzil, hızlanma ve beygir gücü gibi özellikleriyle de etkilemeyi başarıyor.

Dünyanın ilk Tesla elektrik motorlu Range Rover Classic'i:

Kaputun altında bir Tesla elektrikli motoruna sahip olan bu özel araç, yaklaşık beş şarj edilebilen 100 kWh'lık pil takımı kullanıyor ve tam dolu bir batarya ile 350 kilometreden fazla menzil gidebiliyor. 450 beygir gücünde olduğu söylenen aracın ayrıca 5,2 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşabildiği bildiriliyor ki bu, elektrikli Range Rover Classic'in V8 motoruyla çalışan Defender modellerinin çoğundan daha çabuk hızlandığı anlamına geliyor.

Parlak beyaz renkle boyanan ve gümüş metal ön ve arka tamponlarla tamamlanan araç, tasarım anlamında da oldukça hoş bir görüntü sunuyor. Altta Continental Cross Contact lastikler ve 18 inç beş kollu jantlar dikkat çekerken, içeride ise ten rengi deri koltuklar, koyu renkli ahşap bir kontrol paneli ve özel elmas dikişler araca retro havası katıyor.

E.C.D'nin kurucusu Tom Humble, elektrikli Range Rover Classic'in ardından Defender ve diğer Land Rover'ları yenilemeye devam edeceklerini söyledi.