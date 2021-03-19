Honda CR-V, 2021 yılına genişletilmiş iç hacim ve daha fazla teknolojik donanımla birlikte girdi. Honda’nın SUV alanındaki en büyük otomobili olan CR-V’nin teknik detaylarını ve fiyat listesinin sizler için derledik.

Japon otomotiv sektörünün dev ismi Honda, 2021 yılı için makyajlanmış ve yenilenmiş modellerinin arasına SUV türündeki CR-V’i de ekledi. Geniş aileler için biçilmiş kaftan olan CR-V, 2021 modeliyle önceki yıllara göre gelişmiş teknolojiler ve iyileştirilmiş konfor vadediyor.

CR-V modeliyle birlikte hibrit teknolojisini SUV modelleriyle buluşturan Honda, bu model için 4 farklı donanım paketi sunuyor. Elegance, Executive, Executive+ ve Executive+ Hybrid ile birlikte farklı motor seçenekleri ve teknoloji donanımları sunan CR-V’nin 2021 modeline eklenen özellikleri ve diğer tüm detaylara bu yazımızda değineceğiz.

Tasarım:

Dış tasarım: Honda, geçtiğimiz yılın çizgilerini korumaya karar verdi

Honda’nın en büyük SUV modeli olma özelliğini taşıyan CR-V, dış tasarım anlamında bir önceki modelden çok da farklı şeyler sunmuyor. 2020 çıkışlı olan CR-V’de tasarım anlamında bir eksik göremeyen Honda, 2021 modelinde de kullanıcılara aynı dış tasarımı sunuyor.

19 inç boyutundaki alüminyum alaşımlı jantlarıyla aerodinamik anlamda gelişim hedefleyen CR-V, bu sisteme katkıda bulunan aktif ön ızgaralarıyla hem şık bir görüntü hem de verimli çalışma elde ediyor. Kozmik Mavi, Kristal Kırmızı, Kristal Siyah, Magnezyum Gri, Gümüş Gri ve Platin Beyaz olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle birlikte sunulan CR-V, bu geniş yelpazeyle kullanıcılara aradıkları özgürlüğü sunuyor.

İç tasarım: Deri detaylar her yere hakim

Honda, CR-V’de tamamen deri koltuklar ve krom detaylar kullanmayı tercih etmiş. Bir önceki nesillere göre inceltimiş bir A sütunu ile bizleri karşılayan CR-V, müşterilere evlerindeki konforu sunmayı amaçlıyor. Honda, bu amaca hizmet etmek için ise tamamen deri bir direksiyon simidini ve yüksek iç hacmi kullanıcılarla buluşturuyor.

CR-V, yeni nesilde birçok markanın kullanmaya başladığı Head-up Display teknolojisini de 2021 modeliyle beraberinde getiriyor. Head-up Display ile birlikte yoldan gözünüzü ayırmadan hızınızı ve bazı önemli detayları gözlemleyebilirsiniz.

Güvenlik:

Denge kontrolü:

Honda CR-V, kullanıcının otomobili kullanım alışkanlıklarını gözlemleyerek bazı müdahalelerde bulunuyor. Denge kontrolü olarak tanımlanan bu bir dizi özellik, olası bir durumda şoförün kontrolü kaybetmesiyle otomatik frenleme yapabiliyor ve motorun gücünü kesiyor.

Geliştirilmiş ABS sistemi:

Honda, 2021 CR-V modelinde standart ABS teknolojisine bazı geliştirmeler ekliyor. Herhangi bir ani frenleme durumunda tekerleklerin kilitlenmesine engel olan bir teknolojiyi CR-V’e ekleyen Honda, böylelikle şoförün ani frenleme yaptığı esnada manevra kabiliyetinden ödün vermemesini sağlıyor.

Otomatik emniyet kemerleri:

Honda, 2021 CR-V’de üst segment otomobillerde görmeye alıştığımız bir emniyet kemeri teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji, çarpışma esnasında emniyet kemerini ölçülü bir şekilde sıkarak şoförün ideal pozisyonda kalmasını sağlıyor.

Konfor:

Isıtmalı direksiyon:

Üst segment otomobillerde kullanıcıların aradığı bir özellik haline gelen ısıtmalı direksiyon, 2021 CR-V’de de bulunuyor. Kış aylarında kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelecek bu teknoloji, tek tuşla açılıp kapanabiliyor ve kısa bir süre içinde sıcak bir direksiyon simidi vadediyor.

Isıtmalı ön ve arka koltuklar:

Isıtmalı deri direksiyona ek olarak bu konforu koltuklarda da sürdüren Honda, CR-V’nin arka koltukları da dahil tüm koltuklarında ısıtma özelliğini kullanıyor. Çoğu markada ısıtmalı koltuklar yalnızca şoför ve ön yolcu için sunuluyor olsa da Honda’nın tüm yolcular için bunu sunması oldukça hoş bir detay.

Hafızalı ve elektrikli sürücü koltuğu:

Toplamda 6 farklı yöne hareket edebilen elektrikli yolcu koltuğu ve hafıza sistemi bulunduran 2021 CR-V, bu hafıza sistemine 2 farklı şoförün tercihlerini kaydedebiliyor. CR-V’nin aynı fiyat aralığındaki rakiplerinin bazılarında bu özellikler ön yolcu koltuğu için de sunuluyor. Bu da modelin rakiplerinden geride olduğu nadir noktalardan biri sayılabilir.

Akıllı bagaj kapağı:

Yeni nesilde birçok B segmenti otomobilde bile görmeye alıştığımız akıllı bagaj kapağı, konfora odaklı olan CR-V’de de bulunuyor. Elleriniz doluyken bagajı tek bir ayak hareketinizle açabilmenizin yanı sıra, aynı hareketle bagajı kapatabilmeniz de mümkün.

Elektrikli park freni:

Birkaç yıldır çoğu otomobil markasının modellerinde kullandığı teknolojilerden biri olan elektrikli park freni, CR-V’nin yokuşlarda yere adeta çivi gibi çakılmasını sağlıyor. Elektrikli park freni, CR-V gibi büyük ölçülere sahip otomobiller için en önemli özelliklerden biri.

Honda CR-V donanım paketleri:

Elegance

Executive

Executive+

Executive+ Hybrid

4 farklı donanım paketiyle müşterilere sunulan Honda CR-V, Executive+ Hybrid adlı donanımıyla oldukça dikkat çekiyor. i-MMD Hybrid teknolojisinin kullanıldığı bu donanım paketi, diğer donanımlardan farklı olarak hibrit motor teknolojisiyle birlikte geliyor.

E-CVT şanzımanın kullanıldığı Executive+ Hybrid, 18 inç boyutlarındaki jantlarla daha fazla konfor vadediyor ve diğer donanım paketlerinde yer alan tüm özellikleri barındırıyor. CR-V’nin bu donanım paketiyle 0’dan 100’e ulaşması ise 9,2 saniye sürüyor.

Honda CR-V performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Honda CR-V, 2 farklı motor seçeneğiyle birlikte kullanıcıyla buluşuyor. Bu 2 motor seçeneğinde de otomatik şanzımanı kullanan Honda, dizel yakıt seçeneğine sahip bir motor sunmuyor.

1,5L DOHC VTEC Turbo (193 HP):

Ortalama (lt/100 km): 7,1

7,1 Şehir içi (lt/100 km): 8,6

8,6 Şehir dışı (lt/100 km): 6,2

2,0L i-MMD Hybrid (184 HP):

Ortalama (lt/100 km): 5,5

5,5 Şehir içi (lt/100 km): 5,5

5,5 Şehir dışı (lt/100 km): 5,5

Honda CR-V 2021 fiyatları:

Honda CR-V Elegance: 438.100 TL

438.100 TL Honda CR-V Executive: 471.100 TL

471.100 TL Honda CR-V Executive+: 507.300 TL

507.300 TL Honda CR-V Executive+ Hybrid: 801.000 TL

Sizler için Honda CR-V 2021’in özelliklerine ve teknik detaylarını ele aldık. Honda CR-V 2021 ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın.