Midea Group, dünyanın ilk U şeklindeki klimasını tanıttı. Üretimine başlanan U şeklindeki klimalar, kolay kurulumları ile dikkat çekiyor. Yeni stil klimaların tüketicilerde nasıl karşılık bulacağını bekleyip göreceğiz.

Yaz aylarında sıcaktan bunaldığımızda klimalara başvuruyoruz. Ancak aldığımız klimaların kurulum süreçleri herkes için büyük bir işkenceye dönüşüyor. Midea Group, kurulum sorunlarını tamamen ortadan kaldıran bir klima geliştirdi.

Midea Group tarafından tanıtılan dünyanın ilk u şeklinde kliması, yukarı doğru açılan pencerelere kolaylıkla yerleştirilebiliyor. Pencerenin pervazına yerleştirilen klimanın, dış ünitesi ile odanın ısının ayarlanmasını sağlayan kısmı, bütün bir yapıya sahip.

U şeklinde geliştirilen klima, geleneksel klimalardan daha sessiz ve daha az enerji harcayacak şekilde tasarlandı. Klimanın kurulumu ise diğer bütün klimalardan çok daha kolay. Pencerenin pervazına yerleştirilebilen klima, basitçe gerçekleştirilen kurulumunun ardından kullanılabiliyor.

Midea Group, u şeklinde klimasını IndieGoGo üzerinden açtığı bağış kampanyası ile üretti. U şeklinde klima için 1.3 milyon dolardan fazla bütçe toplayan şirket, ilk hedefleri olan 20.000 doların katbekat fazlasını toplamaya başladı.

Şirket şimdi IndieGoGo üzerinden siparişini aldığı klimaların üretimine başladı. Midea Group, IndieGoGo üzerinden 29 Mart tarihine kadar sipariş almaya devam edecek. Bu tarihten sonra u şeklindeki klimanın siparişleri sona erecek. Şirket, nisan ayı başından itibarende klimaları teslim etmeye başlayacak.