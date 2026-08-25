40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

HMD, 40 gün pil ömrü sunan yeni tuşlu telefonu Nokia 300 Charge’ı resmen tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Son zamanlarda HMD’den gelişmiş özelliklerle donatılan Nokia tuşlu telefonlar geldiğini görüyorduk. Şimdi ise firma, bu cihazlara bir yenisini daha ekledi. Firma, Nokia 300 Charge ismi verilen yeni telefonunu resmen bizlerle buluşturdu. Cihaz, batarya odaklı olmasıyla dikkat çekiyor.

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Telefonda çoğu insanın aşina olduğu nostaljik tuşlu telefon tasarımı bulunuyor. Arkasında kamera da olduğunu belirtelim. Köşeli tasarımı, dokulu yan yüzeyleri, kum taşı ve yeşil renk seçenekleri var.

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Karşınızda 40 gün pil ömrü sunan Nokia 300 Charge

Boyutlara bakıldığında cihaz 136,6 mm uzunluğa, 55 mm genişliğe, 14,94 mm kalınlığa ve 138 gram ağırlığa sahip. 2.4 inç büyüklüğünde ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekrana ev sahipliği yapan model, Unisoc SC6531E işlemciden güç alıyor ve S30+ işletim sistemini çalıştırıyor. 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama alanına sahip olan telefonda 32 GB’a kadar microSD kart desteği ile 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

İsminden de anlaşılabileceği gibi pil odaklı bir model. Öyle ki Type-C bağlantı portu ile donatılmış cihazda 3.700 mAh kapasiteli dev bir pil var. 10W destekli bu batarya, tek şarjla 40 günün üzerinde pil ömrü sunabiliyor. Bu da cihazı muazzam bir acil durum veya yedek telefon seçeneği hâline getiriyor. Ancak dikkat edilmesi gereken kritik bir kısıtlama var: Cihaz yalnızca çift bant 2G bağlantısını destekliyor. Bu da 2G altyapısını kapatmış veya kapatmaya hazırlanan birçok ülkede telefonun şebeke işlevini yitirmesi anlamına geliyor.

Cihazın üst kısmında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise oldukça parlak bir LED fenerin bulunması. Verilen bilgilere göre bu fener, Nokia 105’in fenerinden 4 kat, iPhone 16 Pro’nun flaş/fener ışığından ise 2 kat daha parlak bir aydınlatma sunuyor. Modelin arka tarafında 320 x 240 piksel çözünürlük sunan çok temel bir kamera yer alsa da üstteki ışık bir kamera flaşı değil, doğrudan el feneri olarak tasarlanmış. Cihazın fiyatı 35 dolar olarak açıklandı.