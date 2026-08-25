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Otoyol Geçişlerinde Yeni Dönem Başladı: SGS Sistemi Nedir?

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Otoyol geçişlerinde Serbest Geçiş Sistemi (SGS) resmen devreye alındı. Peki bu nedir?

Otoyol Geçişlerinde Yeni Dönem Başladı: SGS Sistemi Nedir?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre otoyollarda yepyeni bir döneme giriş yapıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki Ankara Kahramankazan sınırlarında yer alan Akıncı Ücret Toplama İstasyonu’nda Serbest Geçiş Sistemi (SGS) resmen devreye alındı.

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Yeni sistem sayesinde sürücülerin gişe önlerinde hız düşürme, tamamen durma veya şerit değiştirme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Geçiş ücretleri ise araçların HGS hesapları üzerinden otomatik olarak düşüyor.

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Otoyol Geçişlerinde Yeni Dönem Başladı: SGS Sistemi Nedir?
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Yıl sonuna kadar toplamda 43 istasyon SGS’ye uygun olacak

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KGM bünyesinde toplam 106 ücret toplama istasyonu yer alıyor. Akıncı’nın yanı sıra yakın dönemde Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra gişelerinde de dönüşüm tamamlanarak SGS devreye sokuldu. Toplamda 35 istasyonun SGS’ye uygun hâle getirildiği belirtiliyor. Yıl sonuna kadar ise 8 istasyonda daha dönüşüm tamamlanacak. Bu istasyonlar; Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç olarak sıralanıyor.

Bakanlık, bu dönüşüm adımlarında önceliği trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu noktalara verdiklerini belirtmiş. Belirtilen noktaların tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde KGM işletmesindeki SGS bulunan istasyon sayısı 43’e çıkacak.

Gişelerdeki bekleme ve kuyrukları ortadan kaldırmayı amaçlayan sistem, sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor. Ağır taşıt ve binek araçların gişe önlerindeki ani frenleme ile yeniden hızlanma hareketlerinin azalması, doğrudan yakıt tüketimini düşürecek.Buna bağlı olarak araçların çevreye yaydığı karbon salım oranlarında da belirgin bir gerileme elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca araçların gişe kulvarlarına girmek için son anda şerit değiştirme ihtiyacının ortadan kalkması, gişe alanlarında sıkça yaşanan maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası risklerini de belirgin ölçüde azaltacak.

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