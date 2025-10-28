Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Dünyanın İlk Yapay Zekâ Bakanı Hamile: Tam 83 Çocuğu Olacak!

Dünyanın ilk yapay zekâ bakanı Diella'nın hamile olduğu açıklandı. Arnavutluk'tan gelen açıklamaya göre Diella, tam 83 bebek bekliyor. Peki tüm bunlar ne demek? Arnavutluk, tüm dünya ile dalga mı geçiyor? İşte detaylar...

Dünyanın İlk Yapay Zekâ Bakanı Hamile: Tam 83 Çocuğu Olacak!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Arnavutluk'ta yaşanan bir gelişmeden bahsetmiştik. Arnavutluk hükûmeti, dünyanın ilk yapay zekâ destekli bakanı Diella'yı duyurmuş, bu yapay zekânın yolsuzlukla mücadele edeceği ifade edilmişti. O dönemler büyük ilgi gören yapay zekâ, yine çok konuşulacak bir mesele ile gündemde.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Diella'nın hamile olduğunu açıkladı. Yapılan resmî açıklamaya göre Diella, tam 83 çocuk doğuracak. Zekâlarını annelerinden alacak olan yavrular, milletvekilleri için asistanlık yapacaklar.

"Ne diyorsun admin?" diyorsanız okumaya devam edin

Başlıksız-1

Bir yapay zekânın hamile olması, çocuk doğurması elbette mümkün değil. Edi Rama, burada teşbih yapıyor. Şimdi size işin özünü açıklayalım; Arnavutluk hükûmeti, Diella üzerine inşa edilen 83 yapay zekâ asistanı oluşturmak için düğmeye bastı. Bu yapay zekâ araçları, milletvekillerine tahsis edilecek. Meclis oturumlarında not tutma, tartışmaları özetleme ve tavsiyeler verme gibi yeteneklere sahip olacaklar. Meclis oturumuna katılmayan milletvekili, yapay zekâ sayesinde oturumda neler olduğunu sonradan öğrenebilecek.

Arnavutluk'un yapay zekâ hamlesi, hâlihazırda ülkede tartışma konusu. Özellikle de muhalefet, böyle bir hamlenin anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Ancak bundan daha önemlisi, Diella'nın başarılı olup olamayacağı. Eğer hükûmet amacına ulaşabilirse Arnavutluk, kamu ihalelerinde yolsuzluklardan arınmış bir ülke hâline gelmiş olacak. Bakalım Diella'nın yapacağı çalışmalar, diğer ülkeleri nasıl etkileyecek.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İptal Edilen Yeni God of War Oyununun Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

İptal Edilen Yeni God of War Oyununun Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim