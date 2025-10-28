Dünyanın ilk yapay zekâ bakanı Diella'nın hamile olduğu açıklandı. Arnavutluk'tan gelen açıklamaya göre Diella, tam 83 bebek bekliyor. Peki tüm bunlar ne demek? Arnavutluk, tüm dünya ile dalga mı geçiyor? İşte detaylar...

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Arnavutluk'ta yaşanan bir gelişmeden bahsetmiştik. Arnavutluk hükûmeti, dünyanın ilk yapay zekâ destekli bakanı Diella'yı duyurmuş, bu yapay zekânın yolsuzlukla mücadele edeceği ifade edilmişti. O dönemler büyük ilgi gören yapay zekâ, yine çok konuşulacak bir mesele ile gündemde.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Diella'nın hamile olduğunu açıkladı. Yapılan resmî açıklamaya göre Diella, tam 83 çocuk doğuracak. Zekâlarını annelerinden alacak olan yavrular, milletvekilleri için asistanlık yapacaklar.

"Ne diyorsun admin?" diyorsanız okumaya devam edin

Bir yapay zekânın hamile olması, çocuk doğurması elbette mümkün değil. Edi Rama, burada teşbih yapıyor. Şimdi size işin özünü açıklayalım; Arnavutluk hükûmeti, Diella üzerine inşa edilen 83 yapay zekâ asistanı oluşturmak için düğmeye bastı. Bu yapay zekâ araçları, milletvekillerine tahsis edilecek. Meclis oturumlarında not tutma, tartışmaları özetleme ve tavsiyeler verme gibi yeteneklere sahip olacaklar. Meclis oturumuna katılmayan milletvekili, yapay zekâ sayesinde oturumda neler olduğunu sonradan öğrenebilecek.

Arnavutluk'un yapay zekâ hamlesi, hâlihazırda ülkede tartışma konusu. Özellikle de muhalefet, böyle bir hamlenin anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Ancak bundan daha önemlisi, Diella'nın başarılı olup olamayacağı. Eğer hükûmet amacına ulaşabilirse Arnavutluk, kamu ihalelerinde yolsuzluklardan arınmış bir ülke hâline gelmiş olacak. Bakalım Diella'nın yapacağı çalışmalar, diğer ülkeleri nasıl etkileyecek.