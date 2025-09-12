Tümü Webekno
Dünyada Bir İlk: Arnavutluk’un Yeni Bakanı Yapay Zekâ Oldu

Arnavutluk, yapay zekâyı hükümete dahil ederek dikkat çeken bir adım attı. “Diella” adı verilen sanal bakan, ülkenin yeni kabinesinde yer aldı.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Arnavutluk, yapay zekâyı devlet yönetimine dahil ederek ilginç bir adım attı. Başbakan Edi Rama, “Diella” adını verdiği yapay zekâ tabanlı botu kamu ihalelerinden sorumlu bakan olarak açıkladı. Böylece Diella, ülkenin kabinesinde görev yapan ilk “fiziksel olarak var olmayan” bakan oldu.

Ocak ayında sanal asistan olarak kullanıma sunulan Diella, başlangıçta vatandaşların e-Albania platformu üzerinden hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için geliştirilmişti. O tarihten bu yana 36 binden fazla dijital belge düzenleyen ve bin civarında hizmet sunan Diella, şimdi kamu ihaleleriyle ilgili karar alma süreçlerinde rol üstlenecek.

Yapay zekâ bakanlığı dünyada bir ilk oldu

zeka1

Diella'nın yeni görevinin temel amacı ise olsuzlukların önlenmesi ve şeffaf yönetim sağlanması.Rama’nın mayıs ayında yapılan seçimlerdeki zaferinin ardından duyurulan kabine, Arnavutluk’un Avrupa Birliği üyeliği hedefiyle uyumlu bir şekilde şekillendirildi. Kamu yönetiminde şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele, AB üyelik sürecinde kritik unsurlar arasında öne çıkıyor. Bu nedenle yapay zekânın kamu yönetimine entegre edilmesi, ülkenin reform adımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

zeka2

**Arnavutluk’un yapay zekâ tabanlı bir bakan **görevlendirmesi, hem siyaset hem de teknoloji açısından dünyada bir ilk olarak öne çıktı. Böylelikle yapay zekânın devlet yönetiminde üstlenebileceği rol hakkında yapılan tartışmaları farklı bir noktaya taşıdı da diyebiliriz.

zeka3

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Hacker Grubu Anonymous, Türkiye'ye Siber Saldırı Başlattı: İşte Korkunç İddialar

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

