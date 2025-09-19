Dünyanın İlk Yapay Zekâ Bakanı İlk Kez Konuştu: Hükûmetlere Gözdağı Verdi! [Video]

Arnavutluk hükûmeti tarafından atanan yapay zekâ destekli Kamu İhale Bakanı "Diella", ilk kez konuştu. Yapay zekâ tarafından yapılan açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi.

3 milyon civarı nüfusa sahip olan Balkan ülkesi Arnavutluk, şu sıralar ilginç bir gelişme ile gündemde. Hükûmet, geçtiğimiz haftalarda kabineyi yeniledi ve yeni kabine üyeleri içerisine bir yapay zekâ ekledi. Kamu İhale Bakanı olarak görev yapacak Diella isimli yapay zekâ, gelecek dönemlerde gündemin belirleyicisi olacak gibi görünüyor.

Diella, kamu ihalelerinin yönetiminden sorumlu olacak. İlerleyen dönemlerde tüm ihaleleri denetleyecek olan yapay zekâ, yolsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla kullanılacak. Şimdilik kısıtlı yetkiye sahip olan teknoloji, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya göre bir gün kendi koltuğuna bile oturabilir.

Muhalefet dalga geçiyor!

Arnavutluk hükûmetinin bir yapay zekâyı bakan olarak ataması, muhalefet partileri tarafından alay konusu hâline getirildi. Hatta bu projenin sadece dikkat çekmek için hayata geçirildiği, bir yapay zekânın bakan olarak atanmasının anayasaya da aykırı olduğu savunuluyor. Ancak Arnavutluk'un en büyük sorunlarından bir tanesi yolsuzluk ve hükûmetin yapay zekâ ile kamu harcamalarını tamamen şeffaf hâle getirmesi, yerel halkın takdirini kazanabilir gibi görünüyor.

Arnavutluk hükûmeti, Diella için bir video da yayımladılar. Yapay zekânın seslendirdiği bu videoda dikkat çeken detaylar vardı. İnsan olmadığı için anayasaya aykırı bulunduğunu belirten Diella, asıl tehlikenin makineler değil iktidar sahiplerinin aldığı yanlış kararlar olduğunu söylüyor. Yapay zekâ, tam olarak bununla mücadele etmek için çalışacağını ifade ediyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...

İşte Diella'nın yaptığı ilk açıklama:

Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yapay zekâ, bir gün ülke yönetecek kapasiteye ulaşabilir mi?